Геннадий ОРБУ: «Дисквалификация Степаненко абсурдна и несправедлива»

Колишній гравець «Шахтаря» Геннадій Орбу прокоментував дискваліфікацію Тараса Степаненка в Лізі Європи.
«Чесно кажучи, я не зрозумів, навіщо було карати Тараса Степаненка. Його звинуватили у тому, що навмисно «заробив» жовту картку, щоб пропустити гру, яка нічого не вирішує. УЕФА створив прецедент. Тож нехай тепер ретельно переглядає по двісті матчів за кожен тур і карає по сто гравців за подібні вчинки. Ця дискваліфікація абсурдна і несправедлива», - сказав Орбу.
Источник — ПлюсСпорт
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