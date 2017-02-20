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Геннадий ОРБУ: «Дисквалификация Степаненко абсурдна и несправедлива»

Экс-игрок «Шахтера» считает, что УЕФА поступил неправильно

  • 20.02.2017 10:25
  • 374 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Геннадий Орбу
© ФК Шахтер Донецк. Геннадий Орбу

Колишній гравець «Шахтаря» Геннадій Орбу прокоментував дискваліфікацію Тараса Степаненка в Лізі Європи.

«Чесно кажучи, я не зрозумів, навіщо було карати Тараса Степаненка. Його звинуватили у тому, що навмисно «заробив» жовту картку, щоб пропустити гру, яка нічого не вирішує. УЕФА створив прецедент. Тож нехай тепер ретельно переглядає по двісті матчів за кожен тур і карає по сто гравців за подібні вчинки. Ця дискваліфікація абсурдна і несправедлива», - сказав Орбу.

Источник — ПлюсСпорт

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Комментарии
    Tра та та
      Tра та та, 20.02.2017 10:42
    +2
    Нарушение просто было слишком явным. Похитрей бы поступили и было бы все ок.
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