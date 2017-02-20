Геннадий ОРБУ: «Дисквалификация Степаненко абсурдна и несправедлива»

Колишній гравець «Шахтаря» Геннадій Орбу прокоментував дискваліфікацію Тараса Степаненка в Лізі Європи.

«Чесно кажучи, я не зрозумів, навіщо було карати Тараса Степаненка. Його звинуватили у тому, що навмисно «заробив» жовту картку, щоб пропустити гру, яка нічого не вирішує. УЕФА створив прецедент. Тож нехай тепер ретельно переглядає по двісті матчів за кожен тур і карає по сто гравців за подібні вчинки. Ця дискваліфікація абсурдна і несправедлива», - сказав Орбу.