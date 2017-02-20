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Заря проведет спарринг с Шираком

Команда Юрия Вернидуба проведет заключительный товарищеский матч перед стартом чемпионата

  • 20.02.2017 10:15
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ФК Заря. Юрий Вернидуб
© ФК Заря. Юрий Вернидуб
Изменился финальный соперник луганской «Зари» на учебно-тренировочных сборах в Турции. Вместо запланированной встречи с «Динамо» Батуми, мы сыграем против клуба армянской высшей лиги – ФК «Ширак». 
 
«Ширак» - лидер чемпионата Армении. После 17-ти туров команда опережает своего ближайшего преследователя, которым является «Алашкерт» на 4 очка. С этим соперником на сборах команда Юрия Вернидуба сыграет впервые. 
 
Матч «Заря» - «Ширак» состоится 22-го февраля и начнется в 14:30.

Источник — ФК Заря

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