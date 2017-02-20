Иван ОРДЕЦ: «Из-за плотного графика перенес свадьбу на лето»

18 февраля защитник «Шахтера» и национальной сборной Украины Иван Ордец женился. Избранницей Ивана стала Елизавета Начевная. Пара расписалась в одном из столичных ЗАГСов.
– Пышных празднеств не было, – признается 24-летний футболист. – Собрались только самые родные и близкие люди. Плотный график тренировок и подготовка к важному матчу с «Сельтой» не позволяют нам отпраздновать это событие в полной мере, поэтому расписаться решили сейчас, а свадьбу перенести на лето. Мы с Елизаветой встречались пять лет, а на Новый год я сделал ей предложение.
Источник — ФК Шахтер
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