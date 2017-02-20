Агроном Шахтера: «Состояние поля ОСК Металлист удовлетворительное»

Главный агроном «Шахтера» Максим Кобзин рассказал о подготовке поля ОСК «Металлист» к матчам «Шахтера».
«Поле накрытое. Трава находится под пленкой. Состояние поля удовлетворительное. В данный момент года – хорошее. Мы установили голландские установки, они заменяют солнце. Используем их в теневой части стадиона. Перед матчем забираем. Между матчами выкатываем. Так будет до конца марта.
Мы должны обеспечить максимально ровную поверхность. С одинаковой плотностью травы по всему полю. Должно быть сделано к 23 февраля», - сказал Кобзин.
Источник — ТК Футбол
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