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Агроном Шахтера: «Состояние поля ОСК Металлист удовлетворительное»

Максим Кобзин – о подготовке харьковского стадиона к матчам «горняков»

  • 20.02.2017 09:52
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stadiums.at.ua. ОСК «Металлист»
© stadiums.at.ua. ОСК «Металлист»

Главный агроном «Шахтера» Максим Кобзин рассказал о подготовке поля ОСК «Металлист» к матчам «Шахтера».

«Поле накрытое. Трава находится под пленкой. Состояние поля удовлетворительное. В данный момент года – хорошее. Мы установили голландские установки, они заменяют солнце. Используем их в теневой части стадиона. Перед матчем забираем. Между матчами выкатываем. Так будет до конца марта.

Мы должны обеспечить максимально ровную поверхность. С одинаковой плотностью травы по всему полю. Должно быть сделано к 23 февраля», - сказал Кобзин.
 

Источник — ТК Футбол

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