Агроном Шахтера: «Состояние поля ОСК Металлист удовлетворительное»

Главный агроном «Шахтера» Максим Кобзин рассказал о подготовке поля ОСК «Металлист» к матчам «Шахтера».

«Поле накрытое. Трава находится под пленкой. Состояние поля удовлетворительное. В данный момент года – хорошее. Мы установили голландские установки, они заменяют солнце. Используем их в теневой части стадиона. Перед матчем забираем. Между матчами выкатываем. Так будет до конца марта.

Мы должны обеспечить максимально ровную поверхность. С одинаковой плотностью травы по всему полю. Должно быть сделано к 23 февраля», - сказал Кобзин.

