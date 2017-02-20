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ВЕРНИДУБ: «Главная цель – удержать позицию в первой шестерке»

Наставник «Зари» рассказал о результатах сборов и поделился ожиданиями от второй части чемпионата

  • 20.02.2017 09:17
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ФК Заря. Юрий Вернидуб
© ФК Заря. Юрий Вернидуб

Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб рассказал о подготовке к весенней части и обновлении состава.

«Может и есть незначительные задолженности по выплатам, но все стабильно. Нет периодов, как читаешь у «Ворсклы», у «Волыни» по 6 месяцев, это сложно. И я полностью поддерживаю сторону футболистов и тренеров. Можно потерпеть месяц-два, ну три, но не 6-9 месяцев. Правда, думаю, тому же «Шахтеру» не легче сейчас.

У нас были бонусы за попадание в Лигу Европы, они были выплачены. Так что у меня даже язык не повернется, и ребята подтвердят, все довольны.

Не думаю, что мы будем что-то глобально менять в игре весной. На сборах работали, в большей степени, над контролем мяча. У нас было два сильных фланга Петряк и Караваев, не скажу, что сейчас стали слабее. Но будем искать, как за счет новых игроков закрыть эти зоны. По позиции нападающего тоже есть вопросы. Пока я не вижу того, что мне хочется, хотя ребята и стараются. Надеюсь, через работу все придет. Летом будут новые проблемы, ведь заканчиваются арендные соглашения у Петряка и Соболя, того же Гречишкина. Будем стараться заранее искать игроков на эти позиции.

В целях, в первую очередь, удержать свою позицию в верхней шестерке. Ну а потом уже бороться не на жизнь, ведь каждая команда захочет участвовать в еврокубках», - сказал Вернидуб.

Источник — ТК Футбол

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