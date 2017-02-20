Ни один тур чемпионата Германии не проходит без того, чтобы лидеры не теряли свои очки. Другое дело, что почти в каждом туре группа лидеров имеет совершенно разный вид и только два клуба во главе турнирной таблицы могут похвастаться какой-то стабильностью. С недавних пор может похвастаться стабильностью и единственный регулярно-выступающий за свою команду украинский футболист «Дармштадта» Артем Федецкий. Экс-защитник «Днепра» вновь вышел в стартовом составе своего клуба, но не помог тому избежать поражения от «Хоффенхайма». Евгений Коноплянка по причине микротравмы в заявку «Шальке» на матч против «Кельна» даже не попал, а Владлен Юрченко весь матч просидел на скамейке запасных своего «Байера», когда тот расправился на выезде с «Аугсбургом».

Нестабильная в этом сезоне «Боруссия» Дортмунд на своем стадионе при закрытой трибуне самых ярких болельщиков не испытала проблем с «Вольфсбургом», который с каждым туром становится все ближе и ближе к зоне вылета. После победы в прошлом туре над «Хоффенхаймом» показалось, что игра «волков» начинает напоминать ту, которую требуют от них болельщики и наставник Валерьен Исмаель, однако команда Томаса Тухеля доказала обратное.

Еще в первой половине игры Дортмунд мог снимать все вопросы о победителе, но долгое время не мог распечатать ворота Бенальо. Однако то, чего не смогли сделать «шмели», сделал собственноручно их соперник. Сначала защитник гостей не смог сохранить для своей команды мяч на лицевой линии, подарив мяч Ройсу, который сделал подачу на голову Брума и тот срезал мяч в собственные ворота. В дебюте второго тайма Пищек легко удвоил преимущество своей команды, а в середине второй половины игры вопросы о победителе можно было снимать - Дембеле забил в неприсущем для себя стиле, ударом головы. Стоит также вспомнить, что Дортмунд проводил этот матч на фоне нагрузок, полученных в недавнем матче Лиги чемпионов против «Бенфики», но, тем не менее, выглядел намного свежее своего соперника.

Томас Тухель, главный тренер «Боруссии»: «Мы весь матч провели, показывая интенсивную игру, увеличивая ее темп и создавая моменты. У «Вольфсбурга» практически не было шансов. Я доволен. Мы заслужили этот успех и теперь, после сложного отрезка, у нас недельный отпуск. Можно спокойно отдохнуть, так как впереди нас ждут другие напряжённые матчи».

«Боруссия» Д - «Вольфсбург» - 3:0

Голы: Брума 20, автогол, Пищек 48, Дембеле 59.

«Боруссия»: Бюрки, Гинтер, Шмельцер, Пищек, Бартра, Кастро, Шюррле, Дембеле (Кагава 73), Вайгль (Мерино 81), Ройс (Пулишич 67), Обамеянг.

«Вольфсбург»: Бенальо, Родригес, Брума, Хорн, Герхардт, Зегуйн (Дидави 34), Арнольд, Малли, Виейринья (Блащиковски 75), Густаво, Гомес (Нтеп 60).

Предупреждения: Вайгль, Шюррле - Брума.





До стартового свистка матча против «Баварии» фактически все эксперты списывали со счетов «Герту», которая проваливает пока что вторую часть сезона, добыв в четырех матчах всего три очка, что, согласитесь, несопоставимо с командами, которые борются за призовые места. «Бавария» же в нынешнем чемпионате играет без желания и зачастую дает сопернику почувствовать свое преимущество на фоне чемпионов. Так произошло и в этом поединке, когда после матча Лиги чемпионов против «Арсенала» команда Карло Анчелотти приехала в Берлин отбывать номер.

Конечно, нельзя сказать, что у ФК «Голливуд» не получалась игра, что он не имел моментов и не должен был забивать, но невооруженным взглядом было видно, что «Герта» превосходит своего соперника в главном компоненте - в желании. В желании добыть результат любыми способами и любыми методами, и это команде Паля Дардая удалось. Была она близка к тому, чтобы и вовсе завоевать три очка на «Олимпиаштадионе», но заключительная атака гостей и розыгрыш штрафного удара стали роковыми для «старой дамы», которая потеряла шанс добыть свои первые три очка с «Баварией» с 2009-го года.





Свои эмоции «Бавария» проявила после финального свистка, когда наставник мюнхенского клуба Карло Анчелотти не сдержался и направил в адрес болельщиков «Герты» средний палец. «Они плевали на меня, когда я шел в подтрибунное помещение и я ответил им средним пальцем», - рассказал после инцидента итальянский специалист. Тем не менее, стоит ожидать, что Федерация футбола Германии должна ответить соответствующим штрафом, который накажет Анчелотти за несдержанность.

«Герта» - «Бавария» - 1:1

Голы: Ибишевич, 21 – Левандовски, 90+6.

«Герта» – Ярстейн, Брукс, Лангкамп, Платтенхардт, Штарк, Харагути (Лустенбергер, 90), Шелбред, Дарида, Пекарик, Калу (Миттельштедт, 90), Ибишевич (Эссвайн, 87).

«Бавария» – Нойер, Бернат (Коман, 77), Алаба, Хуммельс, Лам, Киммих (Хаби Алонсо, 61), Видаль (Левандовски, 61), Алькантара, Роббен, Дуглас Коста, Мюллер.

Предупреждения: Хуммельс, Левандовски, Хаби Алонсо, Ярстейн, Пекарик.





В заключение ко всему в Гладбахе играли «Боруссия» и «Лейпциг», клубы, каждый из которых не имел права на ошибку. Команда Дитера Хекинга не только потому, что играла перед собственными болельщиками, а и потому, что опустилась уже слишком низко в турнирной таблице и вскоре может начать борьбу за выживание, а «Ред Булл» Не имел права на ошибку по причине того, что в последних двух матчах не набрал ни одного очка, а такой результат для команды, которая борется за чемпионство, равноценен общему фиаско.

«Лейпциг» неплохо начал матч, но долгое время не мог создать моментов у ворот соперника. Тем же «быкам» ответила и «Боруссия», игра которой после прихода Хекинга нисколько не преобразилась и, видимо, дело тут не в смене тренера, а лежит гораздо глубже, чем ожидали руководители этой команды. В середине первого тайма гостям удалась размашистая атака, после которой Форсберг открыл счет, но до свистка на перерыв Азар обязан был сравнивать счет, но не смог переиграть Гулачи с 11-метровой отметки за довольно спорный фол защитника «Лейпцига».

Во втором тайме Форсбергу и Вернеру удалось соорудить второй гол благодаря индивидуальным действиям. Экс-форвард «Штутгарта» вышел на свидание с Зоммером и переиграл того с острого угла, забив свой 12-й гол в чемпионате в нынешнем сезоне. В завершение матча «Боруссии» удалось вернуть интригу, но на более их не хватило - после трех побед кряду «Боруссия» вновь теряет очки и продолжает прозябать в середине турнирной таблицы.

«Боруссия» М - «Лейпциг» - 1:2

Голы: Вестергор 81 - Форсберг 31, Вернер 55.

Нереализованный пенальти: Азар 45.

«Боруссия»: Зоммер, Кристенсен, Вендт (Херрманн 61), Янчке, Вестергор, Крамер, Дахуд, Джонсон (Дрмич 80), Штиндль, Хан (Хофманн 61), Азар.

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Шмитц, Хальстенберг, Комппер, Сабитцер, Бёрк (Кайзер 66), Кейта (Хедира 76), Демме, Ильзанкер, Вернер, Форсберг (Упамерикано 83).

Предупреждены: Вендт, Штиндль, Азар, Крамер - Хальстенберг, Кейта, Демме.





Турнирная таблица:





Алексей ГОРЛАЧ