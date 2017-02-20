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СТЕЦЕНКО: «Находимся под реальной угрозой перевода в Первую лигу»

Генеральный директор «Днепра» - о возможных санкциях в отношении клуба

  • 20.02.2017 08:29
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ФК Днепр, Роман Зозуля
© ФК Днепр, Роман Зозуля

Генеральный директор «Днепра» Андрей Стеценко рассказал о состоянии клуба.

«Мы все верим в то, что «Днепр не прекратит свое существование. Мы отдаем себе отчет в том, в какой ситуации находится клуб. Это и снятие очков, и запрет на трансферы игроков, а сейчас мы находимся под реальной угрозой перевода клуба в Первую лигу. Мне сложно что либо прогнозировать, ведь все зависит от нашего главного акционера, от его позиции.

Если нам суждено будет перейти в Первую лигу, будет это решение ФИФА, либо к концу чемпионата с нас снимут столько очков, что по спортивному принципу мы там окажемся, то примем это как данность. Будем играть в Первой лиге. Не знаю, правда, каким образом, ведь сложно прогнозировать что-то на месяц или два вперед.

По инициативе клуба были отпущены несколько опытных футболистов: Пику, Политыло и еще ряд игроков. Ребята ждали зимнего межсезонья, у каждого своя причина. Касательно Близниченко и Лучкевича, то они получили возможность продолжить карьеру в западных клубах, при этом «Днепр» заработал на их трансферах деньги, потому тут все произошло по обоюдному согласию», - сказал Стеценко.

Источник — ТК Футбол

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