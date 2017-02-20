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Президент Металлурга: «Снялись с турнира из-за судейства»

Андрей Богатченко рассказал о неприятных событиях на турнире памяти Сергея Закарлюки

  • 20.02.2017 08:21
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fcmetalurg.zp.ua
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Президент ФК «Металлург» Андрей Богатченко прокомментировал финиш команды в групповом этапе турнира имени Сергея Закарлюки

Запорожский «Металлург» провел завершающую игру групповой стадии турнира имени Сергея Закарлюки. На поле УТБ «Арсенал-Киев» запорожцы сыграли против хозяев — киевских «канониров». Оба коллектива уже обеспечили себе выход в четвертьфинал турнира, но в очной встрече должны были разыграть 1 и 2 места в группе 4. Киевлянам, чтобы подвинуть металлурговцев с первой строчки турнирной таблицы, нужна была только победа. Хозяева и открыли счет встречи — в первом тайме реализовали пенальти. Правда, металлурговцы тут же отыгрались. Дальний удар Даниила Кондракова сравнял счет — 1:1.  Уже во второйм тайме «Арсенал» вышел вперед. Но на 80-й минуте  матч был досрочно завершен.  Почему так случилось рассказал Андрей Богатченко, принявший участие в игре в качестве голкипера.

— Андрей Александрович, что же случилось в конце матча с «Арсеналом»?
— Игру прервали из-за драки. Увы, не выдержали нервы. В первую очередь, из-за неадекватного и отвратительного судейства. Оно и привело к тому, что хозяева турнира себя чувствовали очень вольготно. Еще в первом тайме нам «поломали» двух игроков. Есть подозрения на серьезные травмы.  Уже во втором тайме арбитр предпочел не заметить  грубейший фол «канониров» в собственной штрафной – не назначил пенальти. Из-за всего этого игра стала очень нервной. На 80-й минуте  хозяева после игрового столкновения решили «потолкать»Троянова. Это стало последней каплей. Мы своих игроков, особенно молодых, обижать не даем и давать в обиду не собираемся.

— Тем не менее,  даже с учетом  результата последней игры группового турнира, «Металлург» пробился в четвертьфинал…
—  Мы приняли решение , что уже сегодня возвращаемся в Запорожье. Еще накануне матча с «Арсеналом» мы столкнулись с кадровыми потерями.  Ряд игроков получили травмы во время предыдущих игр. Например, получил повреждение  основной голкипер Илья Теленков. Еще четыре человека из основной обоймы пред игрой «загрипповали».  А тут еще и такая жесткая игра игроков «Арсенала» при  явном попустительстве арбитра. К перерыву мы потеряли  всех своих, остававшихся в строю, центрбеков – Ефимчука и Петровского. Что говорить, если матч нам пришлось доигрывать с Батраченко и Радомским в центре обороны? В общей сложности сейчас в лазарете команды 9 человек.    Практически невозможно собрать состав на следующую  игру.  Из-за этих проблем и отвратительного арбитража приняли решение досрочно завершить выступление на турнире имени Закарлюки.

— Жаль, в целом выступление команды на турнире оставило  позитивное впечатление…
— Я тоже оцениваю наше выступление на турнире только положительно. Выиграли два матча, достойно противостояли и «Арсеналу» из Первой лиги. Вполне могли рассчитывать на турнирные баллы и в последней игре.

— Дальнейшие планы команды?
— В первую очередь, необходимо точно диагностировать повреждения наших игроков, поставить всех на ноги. А следующую игру планируем сыграть 27 февраля. На Великом Лугу  будем принимать краматорский «Авангард». Начало встречи запланировано на 13:00.

Источник — ФК Металлург Запорожье

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