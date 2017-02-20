БЛАНКО-ЛЕЩУК: «Есть большое желание играть за сборную Украины»

Новичок донецкого «Шахтера» Густаво Бланко-Лещук рассказал о своих украинских корнях и планах на будущую карьеру.



«Корни моей семьи выходят из Ровенской области. Это мамины родственники. Когда-нибудь, обязательно, с ними познакомлюсь. Мне с детства рассказывали об Украине. А я постоянно следил за карьерой Андрея Шевченко, когда он играл в Милане.



К сожалению, на украинском знаю только несколько слов: «дякую», «на здоров’я». С Украиной у меня существует какая-то невидимая связь. Ведь у меня были предложения из Колумбии, Испании, Бразилии. Моя семья посоветовала ехать только в Украину. И я ни разу не пожалел о своем выборе.



Касательно игры, я во всем неплох, если честно. Могу забить головой, любой ногой, иду в обводку. Но каждый день должен совершенствоваться. Фонсека просит меня, чтобы я всегда высоко прессинговал соперника, а когда мяч отобран, тренер требует в одно касание через партнера разворачиваться лицом к воротам. Мне все равно как забивать: ногой, головой, коленом. Я нападающий и должен забивать. Мне предстоит много к чему привыкнуть. Я стараюсь внимательно слушать указания и советы Фонсеки.



В «Карпатах» я был вынужден общаться только через переводчика. Даже чтобы поговорить с главным тренером. Сейчас, все проще, потому что понимаю почти все, что говорит Фонсека.



Если бы не травма, в стартовом составе на матч с «Сельтой» вышел бы Факундо. А так появился шанс у меня. В жизни мы с Ферейрой хорошие друзья и он очень помогает мне в адаптации, передает опыт.



Я был спокоен и до игры и во время нее. Главное было забить мяч, и я это сделал. Был уверен, что Марлос ударит раньше по воротам. И если вратарь отобьет мяч, я первым его подберу и добью в ворота. Потому побежал за ним. Но Марлос решил обводить вратаря, попал в защитника и я был тут как тут. Это пока самый главный гол в моей карьере.



Если я не ошибаюсь, Луис Адриано забил за «Шахтер» 128 голов. Я попробую забить больше. Потому что стараюсь в каждом матче. И если мне это удастся, я смогу остаться в истории Шахтера.



Я хочу играть за сборную Украины. У меня есть большое желание. Но в случае, если не будет шансов сыграть за Сборную Аргентины», - сказал Бланко-Лещук.