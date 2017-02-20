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БЛАНКО-ЛЕЩУК: «Есть большое желание играть за сборную Украины»

Нападающий «Шахтера» рассказал о своих сильных сторонах и планах на будущее

  • 20.02.2017 07:58
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  • 2 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Густаво Бланко-Лещук
© ФК Шахтер Донецк. Густаво Бланко-Лещук

Новичок донецкого «Шахтера» Густаво Бланко-Лещук рассказал о своих украинских корнях и планах на будущую карьеру.

«Корни моей семьи выходят из Ровенской области. Это мамины родственники. Когда-нибудь, обязательно, с ними познакомлюсь. Мне с детства рассказывали об Украине. А я постоянно следил за карьерой Андрея Шевченко, когда он играл в Милане.

К сожалению, на украинском знаю только несколько слов: «дякую», «на здоров’я».  С Украиной у меня существует какая-то невидимая связь. Ведь у меня были предложения из Колумбии, Испании, Бразилии. Моя семья посоветовала ехать только в Украину. И я ни разу не пожалел о своем выборе.  

Касательно игры, я во всем неплох, если честно. Могу забить головой, любой ногой, иду в обводку. Но каждый день должен совершенствоваться. Фонсека просит меня, чтобы я всегда высоко прессинговал соперника, а когда мяч отобран, тренер требует в одно касание через партнера разворачиваться лицом к воротам. Мне все равно как забивать: ногой, головой, коленом. Я нападающий и должен забивать. Мне предстоит много к чему привыкнуть. Я стараюсь внимательно слушать указания и советы Фонсеки.

В «Карпатах» я был вынужден общаться только через переводчика. Даже чтобы поговорить с главным тренером. Сейчас, все проще, потому что понимаю почти все, что говорит Фонсека.  

Если бы не травма, в стартовом составе на матч с «Сельтой» вышел бы  Факундо. А так появился шанс у меня. В жизни мы с Ферейрой хорошие друзья и он очень помогает мне в адаптации, передает опыт.

Я был спокоен и до игры и во время нее. Главное было забить мяч, и я это сделал. Был уверен, что Марлос ударит раньше по воротам. И если вратарь отобьет мяч, я первым его подберу и добью в ворота. Потому побежал за ним. Но Марлос решил обводить вратаря, попал в защитника и я был тут как тут. Это пока самый главный гол в моей карьере.

Если я не ошибаюсь, Луис Адриано забил за «Шахтер» 128 голов. Я попробую забить больше. Потому что стараюсь в каждом матче. И если мне это удастся, я смогу остаться в истории Шахтера.

Я хочу играть за сборную Украины. У меня есть большое желание. Но в случае, если не будет шансов сыграть за Сборную Аргентины», - сказал Бланко-Лещук.

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    pike1
    online
      pike1, 20.02.2017 08:35
    +1
    шансов за Аргентину? я думаю если будет забивать стабильно то будут, но нужно понимать что шансы будут лишь на один матч, заиграют и на этом все, если даже Тевес не попадал играя за Юве и забивая кучу голов
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    samird
    online
      samird, 20.02.2017 08:35
    0
    Ох уж эти заголовки. Тайсон тоже рассказывал, как он любит Украину, прока не поманили из Бразилии. И он за пару минут в желто-зелёной футболке помчал без оглядки.
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