Василий САЧКО: «Прошлый год был самым тяжелым в жизни»

Главный тренер «Ворсклы» Василий Сачко рассказал про обновление состава зимой.

«Есть задолженности, да, они накопились за несколько месяцев. Но все вопросы решаемы. По крайней мере, по словам руководителей, и у меня нет повода им не верить. Люди многое делают, интересуются. Уже много сделано, финансовые вопросы уже сегодня выравниваются. Делаются не маленькие шаги для урегулирования этой ситуации. Я уверен в том, что в ближайшее время мы будем заниматься исключительно футболом.

Наверное, 2016-й год был самым тяжелым в жизни. Давление, вопросы, неопределенность. Это все мешало ребятам играть и выкладываться на поле.

По сравнению с прошлым годом у нас сейчас другая команда, ушло 10 человек. Игроки ушли те, кто выходил в стартовом составе. Со всеми лично общались, кто-то не захотел, кого-то мы не захотели, но у многих из них не было мотивации.

На сегодняшний день средний возраст команды 23,7. У нас 9 ребят молодых, которые еще вчера играли за дубль», - сказал Сачко.