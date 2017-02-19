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Рома разбила Торино

Команда Лучано Спаллетти продолжает преследование «Ювентуса»

  • 19.02.2017 21:36
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«Рома» - «Торино» - 4:1
Голы: Джеко 10, Салах 17, Паредес 65, Найнгголан 90+1 - Лопес 84.
«Рома»: Щесны, Эмерсон, Фасио, Манолас (Вермален 74), Жезус, Перес, Найнгголан, Строотман (Тотти 82), Салах, Паредес, Джеко (Перотти 90).
«Торино»: Харт, Моретти, Де Сильвестри, Баррека, Дзаппакоста, Бенасси (Бойе 70), Лукич, Базелли, Фальке (Итурбе 58), Льяич (Лопес 79), Белотти.
Предупреждены: Лукич, Бенасси.
 

Источник — Sport.ua

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