Рома разбила Торино

«Рома» - «Торино» - 4:1
Голы: Джеко 10, Салах 17, Паредес 65, Найнгголан 90+1 - Лопес 84.
«Рома»: Щесны, Эмерсон, Фасио, Манолас (Вермален 74), Жезус, Перес, Найнгголан, Строотман (Тотти 82), Салах, Паредес, Джеко (Перотти 90).
«Торино»: Харт, Моретти, Де Сильвестри, Баррека, Дзаппакоста, Бенасси (Бойе 70), Лукич, Базелли, Фальке (Итурбе 58), Льяич (Лопес 79), Белотти.
Предупреждены: Лукич, Бенасси.
Источник — Sport.ua
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