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КОСЕВИЧ: Желаю Металлисту 1925 появиться в числе лучших команд Украины

Наставник краматорской команды «Авангард» Александр Косевич подвёл итоги спарринга

  • 20.02.2017 11:10
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КОСЕВИЧ: Желаю Металлисту 1925 появиться в числе лучших команд Украины

В Украине продолжается зимнее межсезонье, в ходе которого команды проводят тренировочные сборы, готовясь к возобновлению чемпионата страны. Одной из таких является и девятая команда первой профессиональной лиги - "Авангард" из Краматорска Донецкой области. Коллектив под руководством Александра Косевича не полетел за границу в солнечные и теплые страны, а продолжает усердно работать на родине. Уже спустя месяц краматорская команда проведет и первый официальный поединок - в рамках 21-го тура первенства первой лиги в Черновцах "зеленым" будет противостоять местная "Буковина". Вчера же "Авангард" был гостем Первой столицы, где провёл контрольный матч против пока ещё аматорского "Металлиста 1925".
Подробности матча, который завершился со счётом 2:0 в пользу гостей можете прочесть здесь:

После игры наставник краматорской команды Александр Косевич в беседе с пресс-службой "Металлиста 1925" подвёл итоги спарринга, рассказав о подготовке к сезону своей команды, а также поделившись впечатлениями о сопернике.

- Александр Александрович, поздравляем вас с победой. Со спортивной точки зрения этим результатом, наверное, довольны?
- Да, вы правы. И дело даже не в том, что мы выиграли, а в том, что провели спарринг с хорошей командой. Могу сказать только слова благодарности в адрес вашей команды за то, что вы пошли нам навстречу и согласились сыграть этот матч. Да, погодные условия в наших регионах ныне оставляют желать лучшего, однако то, что мы изыскали возможность сыграть, считаю, пошло на пользу и нам, и вам.

- А спарринг-партнером удовлетворены?
- Соперник оказался достойным, считаю, что у этой команды есть большая перспектива. Увидел, что у вас есть и несколько опытных ребят, и ряд молодых, которые за счет желания и, в какой-то степени, задора, пытаются задавать тон событиям на поле. Желания у "Металлиста 1925" сегодня было предостаточно, однако за счет более опытных ребят мы использовали две ошибки ваших футболистов и забили два мяча. Ну и, конечно же, нельзя не отметить и разную степень готовности команд: мы начинаем играть в первой лиге уже через месяц, вы - позже. Соответственно, та работу, которую мы уже проделали, у вашей команды еще впереди.

- Как настраивали подопечных на матч против аматорской команды?
- Говорил, что, однозначно, легко не будет. Говорил, что здесь, в Харькове, очень сплоченная и хорошо организованная команда, и что эта команда будет очень хотеть показать себя на фоне соперника более высокого класса. "Металлист 1925" находится на лидирующих позициях в своих соревнованиях, и эта команда уж явно не выглядит любительской. Что касается моей команды, то мы сыграли так, как и планировали. В первые минут 15 сознательно отдали инициативу сопернику, попробовали сыграть от обороны… Однако позже перестроились и свое, как говорится, взяли.

- Вы ехали на обычный контрольный поединок, однако на трибунах собралось больше пятисот болельщиков. Вас это не удивило?
- Честно, нет! Болельщики в Харькове - тема отдельная, они всегда отличались любовью к этой игре. Приятно, что люди живут футболом, приятно, что у молодой и только начинающей свой путь в футболе команды "Металлист 1925" есть такие преданные фанаты. Когда есть команда и болельщики, есть единство, а, значит, есть будущее. Так вот, уверен, у вашего клуба будущее есть обязательно! Хотелось бы от себя и от всей команды пожелать вам как можно скорее оказаться среди лучших команд украинского футбола. Со своей стороны, обещаем вам всевозможную в этом помощь!

- Спасибо вам за эти слова и удачи на сборах и во втором круге чемпионата!
- Спасибо, всего доброго!

Автор — Анатолий Хамаев, Sport.ua

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