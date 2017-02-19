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Коноплянка не попал в заявку Шальке на матч против Кельна

«Лейпциг» добывает победу в Менхенгладбахе

  • 19.02.2017 21:22
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«Боруссия» М - «РБ Лейпциг» - 1:2
Голы: Вестергор 81 - Форсберг 31, Вернер 55.
Нереализованный пенальти: Азар 45.
«Боруссия»: Зоммер, Кристенсен, Вендт (Херрманн 61), Янчке, Вестергор, Крамер, Дахуд, Джонсон (Дрмич 80), Штиндль, Хан (Хофманн 61), Азар.
«РБ Лейпциг»: Гулачи, Шмитц, Хальстенберг, Комппер, Сабитцер, Бёрк (Кайзер 66), Кейта (Хедира 76), Демме, Ильзанкер, Вернер, Форсберг (Упамерикано 83).
Предупреждены: Вендт, Штиндль, Азар, Крамер - Хальстенберг, Кейта, Демме.
 
 
«Кёльн» - «Шальке» - 1:1
Голы: Модест 43 - Шёпф 2.
«Кёльн»: Кесслер, Рауш, Суботич, Ольковски, Хектор, Хайнтц, Соренсен, Йоич (Цоллер 75), Хёгер, Осако, Модест.
«Шальке»: Фэрманн, Налдо, Хёведес, Бадштубер, Коласинач, Горетцка, Бенталеб (Керер 90+2), Шёпф, Стамбули, Калиджиури (Майер 67), Бургшталлер (Чупо-Мотинг 78).
Предупреждены: Суботич, Соренсен - Стамбули, Налдо, Шёпф.
 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    mafiozi250
      mafiozi250, 19.02.2017 21:49
    0
    В сборную всё равно позовут,ещё и в старт выпустят
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