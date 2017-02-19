Коноплянка не попал в заявку Шальке на матч против Кельна

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Долгополов выиграл турнир в Буэнос-Айресе 21:46 — Андрей Штогрин На себя поставил? 21:34 — Станислав Матусевич Так он вчера на жаре почти 3 часа с Берлоком играл. Не успел восстановиться. А вообще Долгополов ... 21:30 — Oleg Bugaets ну й молодець Долгополов!!!-час покаже чи далі також триматиме таку форму-а хотілось би! 21:19 — ruslan17c Несподівано... невже Долго повертається?))Але Кеі сьогодні був мертвий..ледве по корту ходив

Александр Усик поддержал киевское Динамо 21:34 — ssg75 Так, як колись грало Динамо, фк Шлюхтар грати ніколи не грав та і не зможе вже. 21:21 — jekavayp то что наша власть не нашла за три года, альтернативный способ углю, который добывается на оккупи...