Коноплянка не попал в заявку Шальке на матч против Кельна

«Боруссия» М - «РБ Лейпциг» - 1:2
Голы: Вестергор 81 - Форсберг 31, Вернер 55.
Нереализованный пенальти: Азар 45.
«Боруссия»: Зоммер, Кристенсен, Вендт (Херрманн 61), Янчке, Вестергор, Крамер, Дахуд, Джонсон (Дрмич 80), Штиндль, Хан (Хофманн 61), Азар.
«РБ Лейпциг»: Гулачи, Шмитц, Хальстенберг, Комппер, Сабитцер, Бёрк (Кайзер 66), Кейта (Хедира 76), Демме, Ильзанкер, Вернер, Форсберг (Упамерикано 83).
Предупреждены: Вендт, Штиндль, Азар, Крамер - Хальстенберг, Кейта, Демме.
«Кёльн» - «Шальке» - 1:1
Голы: Модест 43 - Шёпф 2.
«Кёльн»: Кесслер, Рауш, Суботич, Ольковски, Хектор, Хайнтц, Соренсен, Йоич (Цоллер 75), Хёгер, Осако, Модест.
«Шальке»: Фэрманн, Налдо, Хёведес, Бадштубер, Коласинач, Горетцка, Бенталеб (Керер 90+2), Шёпф, Стамбули, Калиджиури (Майер 67), Бургшталлер (Чупо-Мотинг 78).
Предупреждены: Суботич, Соренсен - Стамбули, Налдо, Шёпф.
Источник — Sport.ua
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