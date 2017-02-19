Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Ибрагимович выводит МЮ в четвертьфинал Кубка Англии

«Тоттенхэм» разбивает «Фулхэм» и проходит дальше

  • 19.02.2017 21:07
  • 448 просмотров
  • 0 комментария
Метки
«Блэкберн» - «Манчестер Юнайтед» - 1:2
Голы: Грэм 17 - Рэшфорд 27, Ибрагимович 75.
«Блэкберн»: Стили, Малгрю, Грир, Уильямс, Конвей, Гатри (Томлинсон 81), Лоуи, Ленихан, Фини (Махоуни 73), Эмнес, Грэм (Стоукс 77).
«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Дармиан, Рохо, Смоллинг, Лингор (Погба 62), Эррера, Мхитарян, Янг, Кэррик, Рэшфорд (Мата 89), Мартьяль (Ибрагимович 62).
Предупреждены: Уильямс - Лингор, Янг.
 
 
«Фулхэм» - «Тоттенхэм» - 0:3
Голы: Кейн 16, Кейн 51, Кейн 73.
«Фулхэм»: Беттинелли, Калаш, Рим, Мэлоун, Одуа, Алуко (Сирьяк 66), Йохансен, Макдональд (Паркер 74), Кебано, Кэйрни, Айите (Сессеньон 56).
«Тоттенхэм»: Ворм, Вертонген, Алдервейрелд, Триппьер, Дэвис, Уинкс (Яя Дембеле 79), Алли (Онома 86), Эриксен, Ваньяма, Мин Сон, Кейн (Сиссоко 75).
 

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.