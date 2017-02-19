Ибрагимович выводит МЮ в четвертьфинал Кубка Англии

«Блэкберн» - «Манчестер Юнайтед» - 1:2
Голы: Грэм 17 - Рэшфорд 27, Ибрагимович 75.
«Блэкберн»: Стили, Малгрю, Грир, Уильямс, Конвей, Гатри (Томлинсон 81), Лоуи, Ленихан, Фини (Махоуни 73), Эмнес, Грэм (Стоукс 77).
«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Дармиан, Рохо, Смоллинг, Лингор (Погба 62), Эррера, Мхитарян, Янг, Кэррик, Рэшфорд (Мата 89), Мартьяль (Ибрагимович 62).
Предупреждены: Уильямс - Лингор, Янг.
«Фулхэм» - «Тоттенхэм» - 0:3
Голы: Кейн 16, Кейн 51, Кейн 73.
«Фулхэм»: Беттинелли, Калаш, Рим, Мэлоун, Одуа, Алуко (Сирьяк 66), Йохансен, Макдональд (Паркер 74), Кебано, Кэйрни, Айите (Сессеньон 56).
«Тоттенхэм»: Ворм, Вертонген, Алдервейрелд, Триппьер, Дэвис, Уинкс (Яя Дембеле 79), Алли (Онома 86), Эриксен, Ваньяма, Мин Сон, Кейн (Сиссоко 75).
Источник — Sport.ua
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