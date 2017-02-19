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21-й тур
Боруссия М
1:2
РБ Лейпциг
19.02.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Боруссия Менхенгладбах — РБ Лейпциг — 1:2. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Бундеслиги «Боруссия Менхенгладбах» — «РБ Лейпциг»

  • 19.02.2017 20:22
  • 38 просмотров
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В поединке 21-го тура чемпионата Германии «Боруссия Менхенгладбах» — «РБ Лейпциг» победу одержали гости:

Источник — Sport.ua

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