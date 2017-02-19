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25-й тур
Пескара
5:0
Дженоа
19.02.2017, FT

Пескара — Дженоа — 5:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Серии А «Пескара» — «Дженоа»

  • 19.02.2017 20:19
  • 35 просмотров
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В поединке 23-го тура чемпионата Италии «Пескара» — «Дженоа» разгромную победу одержали хозяева:

Источник — Sport.ua

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