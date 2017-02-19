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Вьетнамская команда в протест судье пропустила 3 гола

Игроки «Хо Ши Мин Сити» остались недовольны решением арбитра назначить пенальти

  • 19.02.2017 20:17
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В матче элитного вьетнамского дивизиона команда «Хо Ши Мин Сити» специально пропустила три гола в свои ворота, тем самым протестуя против решения арбитра матча назначить в их ворота пенальти при счете 2:2. Хозяева поля «Лонг Ан» с пенальти смогли выйти вперед, а затем забили еще два гола в пустые ворота.


 

Источник — Sport.ua

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