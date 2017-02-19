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25-й тур
Болонья
0:1
Интер Милан
19.02.2017, FT

Болонья — Интер — 0:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Серии А «Болонья» — «Интер»

  • 19.02.2017 20:16
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В поединке 23-го тура чемпионата Италии «Болонья» — «Интер» минимальную победу одержали гости:

Источник — Sport.ua

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