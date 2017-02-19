Андрей СТЕЦЕНКО: «Ротань продолжает быть вожаком»

Генеральный директор «Днепра» поблагодарил опытных игроков команды за то, что решили остаться и продолжать играть в днепровской команде.

- Ребята прониклись мыслю помочь команде, все-таки реально понимали, что будет очень сложно молодым футболистам, если еще и они покинут коллектив, особенно это касается Руслана Ротаня, он себя проявил как истинный днепрянин, как истинный капитан команды. В трудную минуту он решил подставить плечо. Несмотря на то, что ему уже 35 лет он все равно продолжает играть, продолжает быть вожаком на поле, лидером на поле.

Это касается не только его, но и Жени Чеберячко, Сережи Кравченко. Они не стали искушаться сравнительно большими деньгами в других клубах, решили остаться в ставшем для них родном клубе, подставить плечо и поучаствовать в становлении клуба и развитии команды. Мы им может сказать только огромное спасибо за то, что они остались и передают свой опыт молодежи. Это было их решение, за что им большое уважение.