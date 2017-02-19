Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «К сожалению, нет лидеров в атаке»

Главный тренер «Днепра» акцентировал на необходимости появления новых лидеров в команде.

- Александр Сваток действительно является лидером у нас в обороне. В атаке, к сожалению, у нас таких игроков нет. Наверное, связано это больше с возрастом. Игроки молодые и еще побаиваются, в силу характера не могут примерить на себя роль лидера. В этом есть проблема. Нам нужно больше игроков, которые будут лидерами на поле в трудные моменты, особенно, когда весенний футбол в Украине, поля не совсем хорошие, нам нужны настоящие бойцы. Бойцы на поле, по духу, в раздевалке.

В таких трудных условиях роль лидера открыта для всех. Лидеров не назначают, нужно выходить на поле, проявлять бойцовские качества. Сейчас увидим, кто будет раскрываться для нас с новой стороны. Кто чувствует в себе силы примерять на себя роль лидера и тянуть команду за собой.