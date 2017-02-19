Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «К сожалению, нет лидеров в атаке»

Наставник «Днепра» рассказал о подготовке команды ко второй части сезона

  • 19.02.2017 19:04
  • 392 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Днепр. Дмитрий Михайленко
© ФК Днепр. Дмитрий Михайленко
Главный тренер «Днепра» акцентировал на необходимости появления новых лидеров в команде.
 
- Александр Сваток действительно является лидером у нас в обороне. В атаке, к сожалению, у нас таких игроков нет. Наверное, связано это больше с возрастом. Игроки молодые и еще побаиваются, в силу характера не могут примерить на себя роль лидера. В этом есть проблема. Нам нужно больше игроков, которые будут лидерами на поле в трудные моменты, особенно, когда весенний футбол в Украине, поля не совсем хорошие, нам нужны настоящие бойцы. Бойцы на поле, по духу, в раздевалке.
 
В таких трудных условиях роль лидера открыта для всех. Лидеров не назначают, нужно выходить на поле, проявлять бойцовские качества. Сейчас увидим, кто будет раскрываться для нас с новой стороны. Кто чувствует в себе силы примерять на себя роль лидера и тянуть команду за собой.
 

Источник — ТК Футбол

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Петро Колхозян
      Петро Колхозян, 19.02.2017 19:23
    -1
    Дмитрий наш чемпионат сегодня опустился до уровня колхозного - хорошего нападающего за пиво можно найти в любой дыре Украины по колхозам по заводам поездите и найдете. У нас когда мне было 18 лет заводская команда обыграла бы сегодняшний Днепр 6-0. Парень играл 100 метров бежал по газону за 11 секунд и пенальти пробивал 10 из 10 касанием штанги и в ворота. Может кто то из вашей команды согласен повторить это достижение или может Рональдо с Месси великие повторят это. А вы с киевлянами все возите мартышек на пальмах наловите сачком за бугром и везете в Украину и говорите какие они крутые игроки . И сколько примерно с 200 привезенных за последние годы себя проявили. Удачи в поиске.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.