Юрий ВЕРНИДУБ: «Все серьезно отнеслись к сборам»

Главный тренер «Зари» отметил важность профессионального отношения футболиста к своей форме и здоровью.

- Все достаточно серьезно отнеслись к этим сборам по готовности. Остается за малым. Остается только себя готовить. Как я им говорю, кроме основных тренировок, есть еще скрытые. Когда футболист следит за собой на территории базы, но и вне этой территории. Когда футболист хорошо спит и высыпается, когда он правильно питается, не просто питается, а правильно питается. Когда он без тренеров ходит и следит за своим фитнесом, то есть относится к своему телу правильно.