Наполи берет три очка в Вероне, Пескара добывает разгромную победу

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Александр ШОВКОВСКИЙ: Лучший матч в карьере - поединок против Шахтера 18:46 — Barbotage Для мене Шрвковський це обдиччя ДК - дякую тобі тезка за гру і відданість клубу!!!!!!!