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Наполи берет три очка в Вероне, Пескара добывает разгромную победу

Состоялись матчи 25-го тура итальянской Серии А

  • 19.02.2017 18:29
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«Пескара» - «Дженоа» - 5:0
Голы: Орбан 5, автогол, Капрари 19, Бенали 31, Капрари 81, Черри 87.
«Пескара»: Биссарри, Дзампано, Стендардо, Кода (Бово 82), Бираги, Мемушай, Бруно, Верре (Мунтари 72), Бенали (Пепе 75), Черри, Капрари.
«Дженоа»: Ламанна, Бурдиссо, Орбан, Иццо, Лаксальт, Катальди, Хильемарк (Пандев 30), Лазович (Пинилья 46), Ригони, Симеоне (Эденилсон 61), Палладино.
Предупреждены: Бираги, Капрари - Ригони.
 
 
«Кьево» - «Наполи» - 1:3
Голы: Меджорини 72 - Инсинье 31, Гамшик 38, Зелински 58.
«Кьево»: Соррентино, Гамберини, Гобби, Сполли, Каччиаторе, Бирса, Хулио Иско, Хетемай, Радованович (Меджорини 46), Кастро (де Гусман 63), Инглезе (Гакпе 71).
«Наполи»: Рейна, Максимович, Кулибали, Хюсай, Гулам, Жоржиньо, Аллан (Зелински 42), Гамшик, Кальехон, Паволетти (Милик 71), Инсинье (Джаккерини 79).
Предупреждён: Каччиаторе.
 
 
«Удинезе» - «Сассуоло» - 1:2
Голы: Фофана 7 - Дефрель 70, Дефрель 79.
«Удинезе»: Карнезис, Бело Фелипе, Ларанжера, Самир, Агьеманг-Баду (Ридер 84), Де Пауль, Фофана, Видмер, Халльфредссон (Кумс 81), Сапата (Перица 60), Теро.
«Сассуоло»: Консильи, Ачерби, Дель'Орко, Гаццола, Пелузо, Альфред Дункан (Дефрель 66), Пеллегрини, Аквилани, Политано, Матри (Миссироли 83), Берарди (Риччи 89).
Предупреждены: Халльфредссон, Ларанжера, Де Пауль - Аквилани, Пелузо.
 
 
«Сампдория» - «Кальяри» - 1:1
Голы: Квальярелла 22 - Исла 6.
«Сампдория»: Вивиано, Сильвестре, Павлович, Шкриняр, Берешиньски, Торрейра, Прат (Линетти 55), Фернандеш (Джуричич 46), Баррето, Муриэль (Шик 81), Квальярелла.
«Кальяри»: Габриэл, Пизакане, Мурру, Алвеш, Дессена, Исла, Падоин (Ибарбо 82), Ионицэ, Педро, Таксидис (Ди Дженнаро 66), Сау (Боррьелло 85).
Предупреждены: Фернандеш, Торрейра, Вивиано, Квальярелла - Мурру, Педро, Таксидис, Габриэл, Ионицэ, Боррьелло.
 

Источник — Sport.ua

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