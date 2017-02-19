Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Милан Обрадович возглавил юношескую сборную Сербии

Экс-игрок харьковского «Металлиста» будет тренировать сборную Сербии U-19

  • 19.02.2017 17:48
  • 243 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Металлист. Милан Обрадович
© ФК Металлист. Милан Обрадович
Экс-футболист Металлиста Милан Обрадович возглавил сборную Сербии U-19. Последним местом работы Обрадовича был словенский Копер, с которым он работал в 2016 году.
 
Напомним, 39-летний тренер семь лет провел в Металлисте, выступал за киевский Арсенал, белградский Партизан, менхенгладбахскую Боруссию и ряд других клубов.
 
Недавно Обрадович в Киеве получил диплом PRO-образца, окончив курсы при ФФУ.

Источник — Шахта

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.