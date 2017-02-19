Милан Обрадович возглавил юношескую сборную Сербии

Экс-футболист Металлиста Милан Обрадович возглавил сборную Сербии U-19. Последним местом работы Обрадовича был словенский Копер, с которым он работал в 2016 году.

Напомним, 39-летний тренер семь лет провел в Металлисте, выступал за киевский Арсенал, белградский Партизан, менхенгладбахскую Боруссию и ряд других клубов.

Недавно Обрадович в Киеве получил диплом PRO-образца, окончив курсы при ФФУ.