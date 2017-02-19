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Безус провел первый матч за последние два месяца

Украинский полузащитник Сент-Трюйдена прервал затянувшуюся серию матчей в качестве зрителя

  • 19.02.2017 17:44
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voetbalprimeur.be. Роман Безус
© voetbalprimeur.be. Роман Безус
Роман Безус наконец-то сыграл в чемпионате Бельгии — спустя два месяца. Предыдущее его появление в составе Сент-Трюйдена датировалось 10 декабря (14 декабря он еще сыграл в Кубке Бельгии). Сегодня, 18 февраля, он вышел на замену в выездной игре с Зульте-Варегемом, в которой его команда была больно бита — 1:4.
 
Безус вышел на 75-й минуте при счете 1:2. Это 16-й матч украинца в чемпионате Бельгии этого сезона (сыграно 27 туров). Его команда занимает 3-е место с конца, Зульте-Варегем — наоборот, идет 3-м с начала.
 

Источник — zbirna.com

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