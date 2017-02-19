Заря не забивает пенальти и проигрывает Торпедо-БЕЛАЗ

Сегодня соперником луганского клуба стал представитель элитного дивизиона чемпионата Беларуси «Торпедо-БЕЛАЗ» из города Жодино.

Из достижений оппонента последнего времени особняком стоит победа в Кубке страны в 2016-м году. Причем обыгран был БАТЭ.

Поэтому легкой прогулки ожидать не приходилось.

На встречу против «Торпедо» Юрий Вернидуб выставил следующий состав: Алексей Шевченко, Эдуард Соболь, Вячеслав Чечер, Рафаэль Форстер, Артём Сухоцкий, Руслан Бабенко, Игорь Чайковский, Джаба Липартия, Иван Петряк, Деннис Бонавентуре, Гегам Кадимян.

Первый тайм начался с нескольких подряд угловых у ворот соперника. Однако пользы они нам не принесли.

«Торпедо» ответило неплохой контратакой, но удар оказался неточным.

На 12-й минуте опять же, после подачи углового, удар наносил Деннис Бонавентуре – выше ворот.

Спустя четыре минуты «Торпедо», уверенно реализовав одиннадцатиметровый удар, вышло вперед – 0:1. Гол забил Хачатурян.

Не прошло и еще двух минут, как белорусы удвоили преимущество. На этот раз автором гола стал Афанасьев – 0:2.

На 22-й минуте право на одиннадцатиметровый удар получили уже мы. К точке подошел Рафаэль Форстер, но с его ударом сумел справиться голкипер…

Остаток тайма прошел без особо опасных моментов, а счет, соответственно – не изменился.

Вторая половина встречи проходила в равной борьбе. «Заря» старалась нагнетать, но до акцентированных ударов дело не доходило.

Те не менее, шансы забить у нас были. Сначала неплохо пробивал Владислав Калитвинцев – мяч принял на себя защитник. Затем на ударную позицию выходил Владислав Кулач – выше ворот.

В итоге счет так и остался для нас неутешительным – 0:2.

Но, как известно, результат на сборах далеко не главное. Главное – хорошо подготовиться к возобновлению чемпионата и успешно выступать во внутреннем первенстве.

Отметим, что свой финальный матч на сборах луганчане проведут 22-го февраля. Соперник у нас изменился. Вместо «Динамо» Батуми сыграем с ФК «Ширак» из Армении.

«Заря» - «Торпедо-БЕЛАЗ» - 0:2 (0:2)

«Заря» в 1-м тайме: Алексей Шевченко, Эдуард Соболь, Вячеслав Чечер, Рафаэль Форстер, Артём Сухоцкий, Руслан Бабенко, Игорь Чайковский, Джаба Липартия, Иван Петряк, Деннис Бонавентуре, Гегам Кадимян.

«Заря» во 2-м тайме: Алексей Шевченко, Эдуард Соболь, Вячеслав Чечер, Рафаэль Форстер (Егор Шалфеев, 68), Артём Сухоцкий (Евгений Опанасенко, 68), Дмитрий Гречишкин, Игорь Чайковский, Паулиньо, Желько Любенович, Иван Петряк (Владислав Калитвинцев, 76), Гегам Кадимян (Владислав Кулач, 78).

«Торпедо-БЕЛАЗ»: Фомичев, Панковец, Имереков, Клопоцкий, Оганнисян, Асани, Хачатурян, Шаповал, Зубович, Афанасьев, Скавыш.

Голы: Хачатурян, 16 (с пенальти); Афанасьев, 18.

На 22-й минуте Рафаэль Форстер не реализовал пенальти.