Динамо U-19 завершило сборы в Турции

Команда «Динамо» (U-19) завершила двухнедельный учебно-тренировочный сбор, проходивший в турецком Белеке.

В течение пребывания в городе на берегу Средиземного моря подопечные Юрия Мороза провели три контрольных матча. К вашему вниманию их результаты:

08.02. «Динамо» (U-19) – «Антальяспор» (U-21) – 4:1

12.02. «Динамо» (U-19) – «Аль-Нефтей» (Багдад, Ирак) – 1:1

16.02. «Динамо» (U-19) – «Силькеборг» (U-19) – 8:0

В воскресенье, 19 февраля, команда взяла курс из Турции в Нидерланды. Уже непосредственно в столице страны, Амстердаме, «бело-синие» будут готовиться к матчу против местного «Аякса» в рамках 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА.

Напомним, что поединок «Аякс» (U-19) – «Динамо» (U-19) состоится во вторник, 21 февраля, в пригороде Амстердама, Дуйвиндрехте, на стадионе «Де Текомст», начало – в 18:00 по местному времени (19:00 по киевскому).