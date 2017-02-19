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Динамо U-19 завершило сборы в Турции

Юноши киевского «Динамо» подготовились к матчу против «Аякса» в Юношеской лиге УЕФА

  • 19.02.2017 16:59
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ФК Динамо Киев
© ФК Динамо Киев
Команда «Динамо» (U-19) завершила двухнедельный учебно-тренировочный сбор, проходивший в турецком Белеке.
 
В течение пребывания в городе на берегу Средиземного моря подопечные Юрия Мороза провели три контрольных матча. К вашему вниманию их результаты:
 
08.02. «Динамо» (U-19) – «Антальяспор» (U-21) – 4:1
 
12.02. «Динамо» (U-19) – «Аль-Нефтей» (Багдад, Ирак) – 1:1
 
16.02. «Динамо» (U-19) – «Силькеборг» (U-19) – 8:0
 
В воскресенье, 19 февраля, команда взяла курс из Турции в Нидерланды. Уже непосредственно в столице страны, Амстердаме, «бело-синие» будут готовиться к матчу против местного «Аякса» в рамках 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА.
 
Напомним, что поединок «Аякс» (U-19) – «Динамо» (U-19) состоится во вторник, 21 февраля, в пригороде Амстердама, Дуйвиндрехте, на стадионе «Де Текомст», начало – в 18:00 по местному времени (19:00 по киевскому).
 

Источник — ФК Динамо Киев

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