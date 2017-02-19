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Вильярреал украл три очка у Реал Сосьедада

«Желтая субмарина» вырывает победу на 94-й минуте

  • 19.02.2017 16:43
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villarrealcf.com
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«Реал Сосьедад» - «Вильярреал» - 0:1
Гол: Кастильехо, 90+4.
«Реал Сосьедад»: Рульи, Одриосола, Р.Навас, И.Мартинес, Берчиче, Ильярраменди, Прието (Каналес, 71), Сурутуса, Вела, Ойярсабаль (Конча, 79), Хуанми (Баутиста, 66).
«Вильярреал»: Асенхо, Гаспар, Мусаккьо, А.Гонсалес, Коста, Б.Сориано, Тригерос (Р.Эрнандес, 46), дос Сантос (Сансоне, 68), Черышев (Кастильехо, 79), Адриан Лопес, Бакамбу.
Предупреждены: Прието, Р.Навас - Черышев, Мусаккьо, Гаспар, Р.Эрнандес, Б.Сориано.
 

Источник — Sport.ua

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