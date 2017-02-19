Днепр обыграл грузинскую Дилу

Команда Дмитрия Михайленко провела очередной товарищеский спарринг. На этот раз соперником «Днепра» стала грузинская «Дила».
«Днепр» - «Дила» - 3:1
«Днепр»: 12. Лунин Андрей, 3. Адамюк Владимир, 8. Полевой Владимир (2. Влад Александру, 59), 9. Вакулко Юрий (23. Чеберко Евгений, 46), 10. Кочергин Владислав, 15. Довбик Артем (87. Кожушко Олег, 72), 29. Ротань Руслан — к (25. Когут Игорь, 72), 33. Нагиев Дмитрий (17. Баланюк Денис, 46), 39. Сваток Александр, 71. Лопыренок Максим (14. Чеберячко Евгений, 72), 99. Лунев Максим (6. Гоменко Ярослав, 78).
«Дила»: 30. Муджиришвили (1. Хайндрава, 46), 2. Попхадзе (15. Гагошидзе, 46), 8. Леонардиньо, 11. Ноникашвили, 12. Папава, 19. Кивкитадзе, 22. Али, 27. Гаргузашвили (49. Квахадзе, 46), 39. Леонардо (10. Чикаридзе, 46), 77. Берети, 92. Эту.
Голы: Довбик (10), Леонардиньо (18), Довбик (26), Довбик (34).
Предупреждения: Лопыренок (23), Кочергин (56).
Источник — ФК Днепр
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