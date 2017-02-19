Интер вырывает победу у Болоньи

Когда Бобан, Миятович, Шукер, Просинечки против нас играли то да было тяжело... а сейчас полегче....

Зорке три игры с кротами играть и столько же с Динамо.И вчём это Зоря превосходит Динамо?что она ...

ну так они любители свои фармы на призовые места протягивать, в мечтах конечно. Тут некоторые инд...

а первое место уже нет смысла вообще говорить а 2 место еще есть интрига

Как по мне лучший матч - с Юве, в Турине. Тогда итальянцы ему поставили 7,5-8 по восьми бальной с...

А я думаю (нет даже уверен 1.Шахта 2.Динамо 3 Александрия 4.Зоря).

krotygom если ты не знало Заря претендует на 2 место

Я в обще думаю что в конце сезона первым будет Шахтер второе скорей всего возьмет Зоря ну а треть...