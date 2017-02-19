Интер вырывает победу у Болоньи

«Болонья» - «Интер» - 0:1
Гол: Габриэль 81.
«Болонья»: да Коста, Торосидис, Мбай (Крафт 64), Ойконому, Масина, Няги (Таидер 69), Пулгар (Ди Франческо 83), Джемаили, Верди, Крейчи, Петкович.
«Интер»: Ханданович, Миранда, Мурильо (Ансальди 55), Д'Амброзио, Медель, Мариу, Гальярдини, Кандрева (Габриэль 74), Перишич, Паласио (Банега 75), Эдер.
Предупреждены: Торосидис - Миранда, Габриэль, Д'Амброзио, Банега.
Источник — Sport.ua
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