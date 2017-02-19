Александр Усик поддержал киевское Динамо

Один из самых успешных и популярных украинских боксеров, Олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы Александр Усик сейчас проводит подготовку к очередному поединку в Соединенных Штатах Америки.

По всей видимости, 12-м соперником Александра на профессиональном уровне 18-го марта на ринге в Нью-Йорке станет американец Майкл Хантер-младший.

Пока же, в перерывах между ежедневными тренировками и спаррингами, Усик нашел время одеть футболку «Динамо» и пожелать успехов любимому футбольному клубу в новом футбольном году.

Интересно отметить, осенью минувшего года, перед домашним матчем «Динамо» в Лиге чемпионов против «Бенфики», Александр Усик посетил офис ФК «Динамо» (Киев), получив в качестве презента клубную футболку, матчевый шарф, а также заглянул на встречу в Фан-клуб. Вечером этого же дня Александр вместе с сыном поддержал любимый клуб на трибунах НСК «Олимпийский».