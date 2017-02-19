Владимир МАЗЯР: «Из-за состояния полей большое количество травм»

Головний тренер НК «Верес» Володимир Мазяр поділився своїми враженнями від другого навчально-тренувального збору, який команда провела у Брюховичах, що біля Львова.

- Збори пройшли не дуже на хорошому рівні, і це проблема не лише наша, а й інших команд Першої ліги. Мороз негативно вплинув на синтетичні поля. Тільки під кінець поле, на якому ми тренувалися, розмерзлося, що дозволило відпрацювати тактичні схеми. Зима підвела. Як наслідок – велика кількість мікротравм. Саме через це в заключній грі ми випустили на поле практично усіх, хто був у нашому розпорядженні.

- Борис Орловський та Ігор Сікорський не брали участі в контрольних матчах, як їхнє здоров’я?

- З Орловським складніше, а от Сікорський разом з іншими травмованими вже розпочне підготовку у загальній групі.

Нагадаємо, на другому зборі «Верес» провів чотири контрольні гри. Рівняни перемогли ФК «Калуш» - 4:0, «Скалу» - 4:2, ФК «Миколаїв» - 3:1, а також зіграли унічию з «Рухом» - 1:1.

Третій збір «Верес» проведе, починаючи з 22 лютого, на Закарпатті.