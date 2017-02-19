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Владимир МАЗЯР: «Из-за состояния полей большое количество травм»

Наставник «Вереса» - о подготовке команды ко второй части сезона

  • 19.02.2017 15:20
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ФК Верес. Владимир Мазяр
© ФК Верес. Владимир Мазяр
Головний тренер НК «Верес» Володимир Мазяр поділився своїми враженнями від другого навчально-тренувального збору, який команда провела у Брюховичах, що біля Львова.
 
- Збори пройшли не дуже на хорошому рівні, і це проблема не лише наша, а й інших команд Першої ліги. Мороз негативно вплинув на синтетичні поля.  Тільки під кінець поле, на якому ми тренувалися, розмерзлося, що дозволило відпрацювати тактичні схеми. Зима підвела. Як наслідок – велика кількість мікротравм. Саме через це в заключній грі ми випустили на поле практично усіх, хто був у нашому розпорядженні.
 
- Борис Орловський та Ігор Сікорський не брали участі в контрольних матчах, як їхнє здоров’я?
- З Орловським складніше, а от Сікорський разом з іншими травмованими вже розпочне підготовку у загальній групі.
 
Нагадаємо, на другому зборі «Верес» провів чотири контрольні гри. Рівняни перемогли ФК «Калуш» - 4:0, «Скалу» - 4:2, ФК «Миколаїв» - 3:1, а також зіграли унічию з «Рухом» - 1:1.
 
Третій збір «Верес» проведе, починаючи з 22 лютого, на Закарпатті.
 

Источник — ФК Верес

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