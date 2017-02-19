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Сидорчук возвращается в общую группу

Полузащитник киевского «Динамо» восстановился от травмы

  • 19.02.2017 14:37
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Метки
ФК Динамо Киев
© ФК Динамо Киев
Центральный полузащитник киевского «Динамо» Сергей Сидорчук, который на втором тренировочном сборе команды в Марбелье получил повреждение приводящей мышцы, близок в возвращению в строй.
 
Пока футболист еще тренируется по индивидуальной программе, но реабилитация его проходит успешно, и если запланированное на завтра контрольное обследование не выявит отклонений от текущих прогнозов врачей, то в ближайшие дни Сидорчук приступит к работе в общей группе.
 
Таким образом, динамовский хавбек имеет все шансы быть готовым к первом официальном матчу сезона, в котором «Динамо», напомним, 25 февраля сыграет в гостях с луганской «Зарей».
 

Источник — Динамо Киев от Шурика

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