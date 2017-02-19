Никола КАЛИНИЧ: «Обыграем украинцев со счетом 2:1»

Бывший форвард Днепра, а ныне — игрок итальянской Фиорентины Никола Калинич, один из основных исполнителей сборной Хорватии, с которой наша национальная команда встречается 24 марта.

— Никола, ваша сборная, по мнению многих специалистов, является фаворитом матча с Украиной. Как ты считаешь, излишнее давление может вам помешать продемонстрировать свой высокий класс?

— Отнюдь. Мы действительно фавориты этой игры, но никакое давление нам не помешает. В нашем составе выступают высококлассные игроки, и поединки такого уровня они проводят каждую неделю в своих клубах. Хотя выступления за сборную, конечно, стоят особняком.

— Кем, на твой взгляд, ваш главный тренер Анте Чачич может заменить одного из лидеров хорватской команды — дисквалифицированного Ивана Перишича?

— Я думаю, это будет Марко Пьяца, выступающий за «Ювентус».

— Центральный полузащитник Иван Ракитич перестал стабильно играть за Барселону. Означает ли это, что он может потерять место и в старте сборной Хорватии?

— Нет, думаю, это исключено. Ракитич — ведущий исполнитель нашей команды.

— Назови трех футболистов, от которых в большей мере зависит игра вашей сборной. Кто у вас незаменим?

— Лука Модрич, Иван Ракитич и Даниэль Субашич.

— Рискнешь дать прогноз на то, как завершится матч Хорватия — Украина?

— 2:1 в нашу пользу.

— А какие команды по итогам отборочного турнира займут первые два места в нашей группе?

— Хорватия и Украина.