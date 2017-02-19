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Роман ГРИГОРЧУК: «Очень соскучился по Украине»

Наставник «Габалы» передал привет своим соотечественникам

  • 19.02.2017 14:00
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azerisport.com, Роман Григорчук
© azerisport.com, Роман Григорчук

Экс-наставник «Черноморца» Роман Григорчук рассказал о том, как он скучает за Украиной.


 

Автор — Антон Светличный, Sport.ua

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