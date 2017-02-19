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Алекс Тейшейра - лучший игрок Цзянсу Сунин по итогам 2016 года

Полузащитник Алекс Тейшейра назван MVP «Цзянсу Сунин» по итогам минувшего года

  • 19.02.2017 13:36
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Бразилец в феврале 2016 года перебрался в китайский клуб из Шахтера за 50 миллионов евро и поначалу его адаптация в Поднебесной складывалась крайне непросто, однако к средине сезона хавбек набрал отличную форму и начал много забивать, а также отдавать результативных передач.
 
В итоге Тейшейра в минувшем сезоне чемпионата Китая провел 28 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 8 ассистов. Также в активе Алекса 6 матчей и 2 гола в Лиге чемпионов АФК.
 
Накануне на состоявшейся торжественной церемонии 27-летний бразилец получил из рук руководителя клуба награду лучшему футболисту команды в минувшем сезоне.
 
Напомним, контракт Алекса Тейшейры с Цзянсу Сунин действует до конца 2019 года.
 

Источник — Шахта

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