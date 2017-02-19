Алекс Тейшейра - лучший игрок Цзянсу Сунин по итогам 2016 года

Бразилец в феврале 2016 года перебрался в китайский клуб из Шахтера за 50 миллионов евро и поначалу его адаптация в Поднебесной складывалась крайне непросто, однако к средине сезона хавбек набрал отличную форму и начал много забивать, а также отдавать результативных передач.

В итоге Тейшейра в минувшем сезоне чемпионата Китая провел 28 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 8 ассистов. Также в активе Алекса 6 матчей и 2 гола в Лиге чемпионов АФК.

Накануне на состоявшейся торжественной церемонии 27-летний бразилец получил из рук руководителя клуба награду лучшему футболисту команды в минувшем сезоне.

Напомним, контракт Алекса Тейшейры с Цзянсу Сунин действует до конца 2019 года.