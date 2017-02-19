Артем КРАВЕЦ: «Получил травму на ровном месте»

Украинский форвард «Гранады» Артем Кравец прокомментировал в одной из социальных сетей свое повреждение , которое выбило его из строя на две недели.

- Привет всем! В первую очередь, хочу сказать всем спасибо за поддержку, для меня это очень важно! Произошла досадная травма на ровном месте, но, слава Богу, все не очень серьезно. Программа по восстановлению уже сформирована и началась еще вчера. Две тренировки в день и без выходных до скорейшего выздоровления — чтобы пережить всю несправедливость и стать только сильнее! Хорошего дня всем! Бейтесь за себя всегда до конца и все встанет на свои места.