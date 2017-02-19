Самые высокие зарплаты в Украине – у Динамо, Шахтера и Зари

Самые высокие зарплаты в УПЛ – у «Динамо» (10-300 тыс долларов в месяц), «Шахтера» (10-300 тыс долларов) и «Зари» (2-20 тыс долларов).
«Днепр» и «Ворскла» платят футболистам 1-15 тыс долларов в месяц, «Карпаты» и «Сталь» – 1-10 тыс в месяц.
«Александрия» платит 2-9 тыс долларов в месяц, «Волынь» – 0,55-5 тыс в месяц.
Самые низкие зарплаты – в «Звезде» (0,5-2,2 тыс долларов в месяц), «Черноморце» (0,5-2 тыс долларов), и «Олимпике» (1,3-1,85 тыс долларов).
Речь идет только о месячной зарплате – без учета премиальных, подъемных и штрафных санкций.
Источник — Sportarena
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...а также договорняков, сливов на контору и штрафов за минутное опоздание в размере двухмесячной официальной зарплаты
" у рабочих завода......зарплата 10-300 тыс долларов в месяц, у селян колхоза "40 лет без урожая"- зарплата 1-15 тыс долларов в месяци
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А почему работники заводов "30 лет без работы" должны получать на столько больше?
" у рабочих завода......зарплата 10-300 тыс долларов в месяц, у селян колхоза "40 лет без урожая"- зарплата 1-15 тыс долларов в месяци
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А почему работники заводов "30 лет без работы" должны получать на столько больше?
потому что условных "300" тысяч в ДК получают 2 человека, а в Шахте 10
потому что условных "300" тысяч в ДК получают 2 человека, а в Шахте 10
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Судя по зарплате Шевченко 2000гр в месяц, "300" условных получают даже в ДК18...
потому что условных "300" тысяч в ДК получают 2 человека, а в Шахте 10
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Судя по зарплате Шевченко 2000гр в месяц, "300" условных получают даже в ДК18...
Толя, пиши заявление в прокуратуру, ты же видел эту декларацию и располагаешь неопровержимыми доказательствами, что Шевченко укрывается от уплаты налогов
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