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Самые высокие зарплаты в Украине – у Динамо, Шахтера и Зари

Сколько зарабатывают футболисты в украинской Премьер-лиге

  • 19.02.2017 13:21
  • 3254 просмотров
  • 14 комментария
Метки
shakhtar.com. Андрей Ярмоленко и Бернард
© shakhtar.com. Андрей Ярмоленко и Бернард
Самые высокие зарплаты в УПЛ – у «Динамо» (10-300 тыс долларов в месяц), «Шахтера» (10-300 тыс долларов) и «Зари» (2-20 тыс долларов).
 
«Днепр» и «Ворскла» платят футболистам 1-15 тыс долларов в месяц, «Карпаты» и «Сталь» – 1-10 тыс в месяц.
 
«Александрия» платит 2-9 тыс долларов в месяц, «Волынь» – 0,55-5 тыс в месяц.
 
Самые низкие зарплаты – в «Звезде» (0,5-2,2 тыс долларов в месяц), «Черноморце» (0,5-2 тыс долларов), и «Олимпике» (1,3-1,85 тыс долларов).
 
Речь идет только о месячной зарплате – без учета премиальных, подъемных и штрафных санкций. 

Источник — Sportarena

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Комментарии
    SeliK1936
    online
      SeliK1936, 19.02.2017 13:34
    +2
    Странно, если бы было как-то иначе.
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    vasyan86
      vasyan86, 19.02.2017 13:37
    +2
    "Речь идет только о месячной зарплате – без учета премиальных, подъемных и штрафных санкций.."
    ...а также договорняков, сливов на контору и штрафов за минутное опоздание в размере двухмесячной официальной зарплаты
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    Crassus
    online
      Crassus, 19.02.2017 13:48
    0
    А налоговая в курсе ?
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    babovoz
    online
      babovoz, 19.02.2017 13:52
    +4
    Урезали зарплаты нашим небожителям...Когда уже в Украине будет такая статистика : " у рабочих завода......зарплата 10-300 тыс долларов в месяц, у селян колхоза "40 лет без урожая"- зарплата 1-15 тыс долларов в месяци т.д., депутаты Верховной Рады 3 год ждут зарплату..."
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    ding01
      ding01, 19.02.2017 13:54
    +2
    babovoz, 19.02.2017 13:52
    Урезали зарплаты нашим небожителям...Когда уже в Украине будет такая статистика : " у рабочих завода......зарплата 10-300 тыс долларов в месяц, у селян колхоза "40 лет без урожая"- зарплата 1-15 тыс долларов в месяци т.д., депутаты Верховной Рады 3 год ждут зарплату..."
    такого нет нигде в мире как ты говоришь!-я конечно не против такого))
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    Den163
      Den163, 19.02.2017 13:54
    0
    Фамилии....
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    toli0808
    online
      toli0808, 19.02.2017 14:07
    -1
    babovoz, 19.02.2017 13:52
    " у рабочих завода......зарплата 10-300 тыс долларов в месяц, у селян колхоза "40 лет без урожая"- зарплата 1-15 тыс долларов в месяци
    ---------------------------------------------------------------------------
    ---------
    А почему работники заводов "30 лет без работы" должны получать на столько больше?
    Ссылка
    WADO-1976
    online
      WADO-1976, 19.02.2017 14:11
    -1
    Комментарий свернут. Показать
    У Шахтера и Динамо практически одинаковые зарплаты ,а налоги с зарплат катастрофически разные ! С чего бы это ?
    Ссылка
    Jovi Burst
    online
      Jovi Burst, 19.02.2017 14:11
    0
    Зарплаты в украинских командах понемногу начинают соответствовать их уровню игры.
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    babovoz
    online
      babovoz, 19.02.2017 14:16
    0
    toli0808, 19.02.2017 14:07
    babovoz, 19.02.2017 13:52
    " у рабочих завода......зарплата 10-300 тыс долларов в месяц, у селян колхоза "40 лет без урожая"- зарплата 1-15 тыс долларов в месяци
    ---------------------------------------------------------------------------
    ---------
    А почему работники заводов "30 лет без работы" должны получать на столько больше?
    Согласен, 300 тысяч перебор, но 200 как раз
    Ссылка
    jekavayp
    online
      jekavayp, 19.02.2017 14:19
    0
    WADO-1976, 19.02.2017 14:11
    У Шахтера и Динамо практически одинаковые зарплаты ,а налоги с зарплат катастрофически разные ! С чего бы это ?

    потому что условных "300" тысяч в ДК получают 2 человека, а в Шахте 10
    Ссылка
    jekavayp
    online
      jekavayp, 19.02.2017 14:20
    -1
    Пора преходить на такую систему оплаты какую предлагали Макаренко. Давать определенную сумму - фиксированной зарплаты, а все остальное в виде бонусов...
    Ссылка
    toli0808
    online
      toli0808, 19.02.2017 14:25
    0
    jekavayp, 19.02.2017 14:19
    потому что условных "300" тысяч в ДК получают 2 человека, а в Шахте 10
    --------------------------------------------
    Судя по зарплате Шевченко 2000гр в месяц, "300" условных получают даже в ДК18...
    Ссылка
    jekavayp
    online
      jekavayp, 19.02.2017 14:29
    0
    toli0808, 19.02.2017 14:25
    jekavayp, 19.02.2017 14:19
    потому что условных "300" тысяч в ДК получают 2 человека, а в Шахте 10
    --------------------------------------------
    Судя по зарплате Шевченко 2000гр в месяц, "300" условных получают даже в ДК18...

    Толя, пиши заявление в прокуратуру, ты же видел эту декларацию и располагаешь неопровержимыми доказательствами, что Шевченко укрывается от уплаты налогов
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