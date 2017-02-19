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Жозе МОУРИНЬО: «Погба отягощает повышенное внимание»

Главный тренер МЮ - о прогрессе французского полузащитника

  • 19.02.2017 13:19
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Метки
ФК Манчестер Юнайтед. Поль Погба
© ФК Манчестер Юнайтед. Поль Погба
Наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо считает, что в ближайшем будущем хавбек Поль Погба, купленный у «Ювентуса» за £ 89 млн, перестанет быть самым дорогим игроком мира. 
 
«Думаю, через пару лет этот трансфер покажется дешёвым. Должен признать, что немногие клубы понимают, что случится в ближайшем будущем. 
 
Несколько лет назад £25 млн платили за феноменального игрока, а сейчас столько стоит молодой футболист. Сейчас, если вы хотите купить перспективного 20-летнего игрока, вы платите за него как за состоявшуюся звезду. 
 
Думаю, что следующим летом нас ждёт несколько сюрпризов на трансферном рынке, а Поль расстанется со статусом самого дорогого игрока мира. И это хорошо. 
 
Погба находится в хороших условиях, но повышенное внимание к нему отягощает. Когда он играет не лучшим образом, его критикуют эксперты и болельщики. 
 
Уверен, что следующим летом некоторые игроки, обладающие лишь половиной его качеств, будут стоить столько же или дороже, и жду, когда он избавится от столь пристального внимания».
 

Источник — ФК Манчестер Юнайтед

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