Жозе МОУРИНЬО: «Погба отягощает повышенное внимание»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо считает, что в ближайшем будущем хавбек Поль Погба, купленный у «Ювентуса» за £ 89 млн, перестанет быть самым дорогим игроком мира.

«Думаю, через пару лет этот трансфер покажется дешёвым. Должен признать, что немногие клубы понимают, что случится в ближайшем будущем.

Несколько лет назад £25 млн платили за феноменального игрока, а сейчас столько стоит молодой футболист. Сейчас, если вы хотите купить перспективного 20-летнего игрока, вы платите за него как за состоявшуюся звезду.

Думаю, что следующим летом нас ждёт несколько сюрпризов на трансферном рынке, а Поль расстанется со статусом самого дорогого игрока мира. И это хорошо.

Погба находится в хороших условиях, но повышенное внимание к нему отягощает. Когда он играет не лучшим образом, его критикуют эксперты и болельщики.

Уверен, что следующим летом некоторые игроки, обладающие лишь половиной его качеств, будут стоить столько же или дороже, и жду, когда он избавится от столь пристального внимания».