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Костевич сделал результативную передачу в матче чемпионата Польши

Украинец отличился ассистом в матче «Леха» против «Пяста»

  • 19.02.2017 13:05
  • 429 просмотров
  • 5 комментария
Метки
lechpoznan.pl
© lechpoznan.pl
Защитник «Леха» Владимир Костевич отдал голевую передачу в матче чемпионата Польши против «Пяста» (3:0).
 
Бывший игрок «Карпат», который переехал в Польшу в начале января 2017 года, ассистировал Радославу Маевски при втором взятии ворот на 35-й минуте.
 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    vanadiy_98
      vanadiy_98, 19.02.2017 13:11
    -1
    Пофиг
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    Geoman
      Geoman, 19.02.2017 13:26
    0
    Стоп. А что у поляков разве нет зимнего перерыва? Вроде бы они не играют до марта
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    Geoman
      Geoman, 19.02.2017 13:28
    0
    Климат ничем особо от нашего не отличается
    А у нас как обычно - межсезонье
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    Dragon9
      Dragon9, 19.02.2017 13:52
    0
    Geoman, 19.02.2017 13:28
    Климат ничем особо от нашего не отличается
    А у нас как обычно - межсезонье
    Поки нормальні футболісти грають в футбол - наші піжони на канарах відпочивають
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    savchuk1978
      savchuk1978, 19.02.2017 13:53
    +2
    Geoman, 19.02.2017 13:28
    Климат ничем особо от нашего не отличается
    А у нас как обычно - межсезонье
    Часу розіграти чемпіонат досить. Краще почати пізніше, ніж грати в снігу чи на болоті. І глядачам на стадіоні комфортніше.
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