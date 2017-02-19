Защитник «Леха» Владимир Костевич отдал голевую передачу в матче чемпионата Польши против «Пяста» (3:0).
Бывший игрок «Карпат», который переехал в Польшу в начале января 2017 года, ассистировал Радославу Маевски при втором взятии ворот на 35-й минуте.
Источник — Sport.ua
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