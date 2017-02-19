The Telegraph: Уэйн Руни близок к переезду в Китай

Капитан Манчестер Юнайтед Уэйн Руни может переехать в чемпионат Китая до конца февраля 2017 года.
Руководство английского клуба может принять предложение о трансфере нападающего от китайского клуба, поскольку заявочное окно китайской лиги открыто до конца февраля.
Если переход состоится, Руни будет получать более 36 миллионов евро в год.
Сейчас у Руни контракт с Манчестер Юнайтед, который заканчивается летом 2018 года.
Ранее уже циркулировали слухи о возможном переезде игрока в Китай или США, где богатые клубы смогут позволить себе не только выплачивать нынешнюю зарплату звездного британца (£300,000 в неделю), но и увеличить ее.
Ранее уже циркулировали слухи о возможном переезде игрока в Китай или США, где богатые клубы смогут позволить себе не только выплачивать нынешнюю зарплату звездного британца (£300,000 в неделю), но и увеличить ее.
Источник — The Telegraph
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