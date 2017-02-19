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The Telegraph: Уэйн Руни близок к переезду в Китай

Капитан Манчестер Юнайтед Уэйн Руни может переехать в чемпионат Китая до конца февраля 2017 года

  • 19.02.2017 12:48
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Метки
manutd.com. Уэйн Руни
© manutd.com. Уэйн Руни
Капитан Манчестер Юнайтед Уэйн Руни может переехать в чемпионат Китая до конца февраля 2017 года.
 
Руководство английского клуба может принять предложение о трансфере нападающего от китайского клуба, поскольку заявочное окно китайской лиги открыто до конца февраля.
 
Если переход состоится, Руни будет получать более 36 миллионов евро в год.
 
Сейчас у Руни контракт с Манчестер Юнайтед, который заканчивается летом 2018 года.

Ранее уже циркулировали слухи о возможном переезде игрока в Китай или США, где богатые клубы смогут позволить себе не только выплачивать нынешнюю зарплату звездного британца (£300,000 в неделю), но и увеличить ее.

Источник — The Telegraph

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