Андрей ЛУНИН: Этот сезон доиграем, а дальше никто не знает

По словам футболиста, неизвестно что будет с командой в следующем сезоне.

«Переживаем, конечно. Но что думать? Будем играть, будем на виду, и думать о хорошем. Если человек играет, думаю, он не пропадет. Ну, и будем надеяться, что Днепр не пропадет. Есть желание играть пока только здесь.

Говорят, что этот сезон доиграем. А дальше никто не знает».