Андрей ЛУНИН: Этот сезон доиграем, а дальше никто не знает

По словам футболиста, неизвестно что будет с командой в следующем сезоне.
«Переживаем, конечно. Но что думать? Будем играть, будем на виду, и думать о хорошем. Если человек играет, думаю, он не пропадет. Ну, и будем надеяться, что Днепр не пропадет. Есть желание играть пока только здесь.
Говорят, что этот сезон доиграем. А дальше никто не знает».
Источник — Фан-сайт ФК Днепр
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.