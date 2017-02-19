Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Андрей ЛУНИН: Этот сезон доиграем, а дальше никто не знает

Голкипер «Днепра» Андрей Лунин рассказал о текущей ситуации в клубе

  • 19.02.2017 12:37
  • 134 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Днепр
© ФК Днепр
По словам футболиста, неизвестно что будет с командой в следующем сезоне.
 
«Переживаем, конечно. Но что думать? Будем играть, будем на виду, и думать о хорошем. Если человек играет, думаю, он не пропадет. Ну, и будем надеяться, что Днепр не пропадет. Есть желание играть пока только здесь.
 
Говорят, что этот сезон доиграем. А дальше никто не знает».
 

Источник — Фан-сайт ФК Днепр

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.