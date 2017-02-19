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Сергей МОХНИК: «С полной ответственностью подходим к матчу с Аяксом»

Представитель киевского «Динамо» — о матче Юношеской лиги УЕФА

  • 19.02.2017 12:14
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ФК Динамо Киев. Сергей Мохник
© ФК Динамо Киев. Сергей Мохник
Заместитель генерального директора киевского «Динамо» Сергей Мохник подвел краткие итоги сбора команды U-19 в Турции и прокомментировал подготовку ребят к матчу Юношеской Лиги УЕФА против амстердамского «Аякса»:
 
- Вы могли видеть, что ребята на тренировках отрабатывают много ситуаций, приближенных к игре, они не щадят себя во время занятий, все настроены на борьбу на каждом участке поля, хотят доказать, что они лучшие, показать все, что могут. По итогам сбора, к счастью, травм никто не получил, все здоровы и готовы к матчу, который состоится в Голландии.
 
- Чем нынешняя подготовка к матчам плей-офф Юношеской Лиги УЕФА отличается от прошлогодней? Какие корректировки были внесены?
- Мы делаем выводы из проделанной работы и достигнутых результатов. Нынешний план подготовки обсуждался с главным тренером первой команды Сергеем Ребровым, он был одобрен президентом клуба. В итоге «Динамо» U-19 провело два сбора, на каждом из них сыграв по три матча. Это была целенаправленная подготовка именно к матчу с «Аяксом» 21 февраля.
 
- Если первый сбор проходил в условиях, приближенных к первой команде, то второй направлен непосредственно на то, чтобы набрать оптимальные игровые кондиции?
- Да, вы видели, что в трех последних матчах стартовый состав не менялся и был стабилен. Для первой игры мы хотели подобрать соперника своего уровня, во втором – сильного, чтобы тренерский штаб и ребята увидели все слабые стороны, на что нужно обратить внимание. Такого соперника мы получили, и второй тайм показал, над чем нам нужно работать. Третий соперник был снова нашего уровня – представитель Дании. Нашим парням игра давалась, они почувствовали уверенность, что многое могут, и, в итоге, матч закончился с разгромным счетом 8:0.
 
Сейчас все мысли связаны с одним матчем, любые спарринги – это подготовка к официальным поединкам. Задача одна: подвести команду в оптимальном состоянии к 21 февраля.
 
- Что можете сказать об условиях, в которых готовится юношеская команда «Динамо» - отеле, полях, инфраструктуре?
- Высокий уровень всех этих объектов связан с вниманием президента клуба к нашей команде. К слову, Игорь Суркис является большим ее поклонником, поэтому он создал все условия, чтобы команда полноценно подготовилась. Качество полей и всего остального по признанию самих ребят, даже немного лучше, чем в Испании.
 
- После второго сбора вся динамовская делегация должна была возвращаться в Киев, а теперь прямо из Турции летит в Амстердам. Проблем с авиабилетами не возникло?
- Прежде всего, хочу отметить, что все наши футболисты очень хотели играть дома, они говорили об этом настраивались, ведь дома родные стены помогают, и будут гнать их вперед. Но жребий распорядился по-другому, поэтому после согласования с руководством клуба мы поменяли свои билеты, маршрут следования и теперь напрямую летим в Голландию. Там команда проведет одну тренировку накануне матча, затем предыгровое занятие и сам матч.
 
- Как на тренерский штаб и футболистов влияет ажиотаж вокруг матча? Как они реагируют на  повышенное внимание прессы и общественности?
- Они должны быть профессионалами. Конечно, можно запретить ребятам пользоваться соцсетями, ограничить их чтение интернета, но, наверное, в этом пока нет необходимости, ведь их отношение к предстоящему важнейшему матчу в тренировках и в быту показывает, что они с полной ответственностью и уверенностью относятся к нему.

Источник — ФК Динамо Киев

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