"Зато деньги, которые будут заработаны на билетах «Арена Львов» будет оставлять себе" В...

Я хочу, Динамо от балды играет кучу матчей, особенно когда ведет в счете, результатом тому множес...

А какая связь между сливом динамо и ШоШо в том числе матча Илличевцу и фотографией Пятова с людьм...