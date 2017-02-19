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Алексей ДОВГИЙ: «Кучук всё изменил в Стали»

Полузащитник «Стали» - о работе с Леонидом Кучуком

  • 19.02.2017 12:10
  • 224 просмотров
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Метки
ФК Сталь. Алексей Довгий
© ФК Сталь. Алексей Довгий

Футболист «Стали» из Каменского Алексей Довгий рассказал о своей работе с Леонидом Кучуком.


 

Источник — Sport.ua

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