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Карпаты претендуют на защитника Шахтера

Николай Матвиенко может отправиться в аренду во Львов

  • 19.02.2017 11:24
  • 2043 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Шахтер. Николай Матвиенко
© ФК Шахтер. Николай Матвиенко
«Карпати» ведуть перемовини з «Шахтарем» щодо оренди Миколи Матвієнка. Після того, як команду залишили Костевич та Кравець, позиція лівого захисника одна з найбільш проблемних у львівському клубі.
 
Матвієнко зіграв за першу команду «Шахтаря» 9 матчів (3 у нинішньому сезоні). Переважно 20-річний захисник у своїй кар'єрі грав на позиції центрального оборонця, але Паулу Фонсека награвав Матвієнка на лівому фланзі.
 
Після відновлення Азеведо від травми, у «Шахтаря» ця позиція була переповнена. Основним лівим захисником залишається Ісмаїлі, пише FootballHub.
 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Ihor8
      Ihor8, 19.02.2017 11:48
    -3
    Кобина забирайте и наигрывайте на позиции левогозащитника
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    Vitalik Shevchenko
      Vitalik Shevchenko, 19.02.2017 12:27
    +1
    Правильно, є Ісмаілі і Азеведо, тому Матвієнkу сидіти на лавці і чекати щоб відіграти 1-2 кубковихМатчах не вигідно. До завершенняСезону Шахтарю і Матвієнку піде на користь(в любій команді) постійна ігроваПрактика.
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