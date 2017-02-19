Карпаты претендуют на защитника Шахтера

«Карпати» ведуть перемовини з «Шахтарем» щодо оренди Миколи Матвієнка. Після того, як команду залишили Костевич та Кравець, позиція лівого захисника одна з найбільш проблемних у львівському клубі.

Матвієнко зіграв за першу команду «Шахтаря» 9 матчів (3 у нинішньому сезоні). Переважно 20-річний захисник у своїй кар'єрі грав на позиції центрального оборонця, але Паулу Фонсека награвав Матвієнка на лівому фланзі.

Після відновлення Азеведо від травми, у «Шахтаря» ця позиція була переповнена. Основним лівим захисником залишається Ісмаїлі, пише FootballHub.