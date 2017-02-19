Александр ШОВКОВСКИЙ: Лучший матч в карьере - поединок против Шахтера

Легендарный голкипер киевского «Динамо», совсем недавно завершивший карьеру игрока, на встрече с болельщиками вспомнил знаковые эпизоды своей футбольной биографии.

- Не предстают ли сейчас в вашей памяти моменты матча Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией», который состоялся в апреле 1999 года? Не считаете ли вы, что тогда были ближе всего к завоеванию этого престижного трофея?

- Меня уже однажды спрашивали, какой матч в своей карьере я хотел бы переиграть. Таких матчей два. В первую очередь это игра с «Баварией» в Лиге чемпионов. Также матч за сборную против Словении в том же 99-ом.

Теперь что касается моих ощущений в той игре. Мои ошибки, безусловно, повлияли на результат, забрали у команды такую огромную возможность выиграть Лигу чемпионов. Но оглядываться на свои ошибки нужно для того, чтобы стать сильнее, пережить их и не допускать их в будущем. Если бы не было тех событий, возможно, не было бы меня такого, каким я есть сейчас. И то, что произошло, безусловно, плохо для команды в целом. Но я не живу прошлым. Переживая каждый раз события прошлого, я лишаю себя возможности тратить свои силы и энергию на то, чтобы стать сильнее в своем будущем. Мое будущее состоит не из прошлого, а из того, что я делаю сейчас, в эту минуту.

Мне очень обидно, что так произошло, я очень сильно переживал. 2000, 2001, 2002 годы – в моей жизни тогда много произошло событий, и, поверьте, я расплачивался достаточно долго за это. Были травмы, серьезные травмы, и стоял вопрос о том, буду я продолжать играть или нет. На мне ставили крест, говорили, что я закончу карьеру, но это только сделало меня сильнее и увереннее в себе.

Некоторые события в жизни нам даются не просто так. Нужно через них пройти для того, чтобы проанализировать их и стать сильнее, для того чтобы выйти на новую ступень, стать лучше.

- Вы стали первым голкипером, который не пропустил ни одного мяча на Чемпионате мира в серии пенальти. Есть ли у вас секрет отражения 11-метровых?

- Я никогда не пытался заставить игрока пробить в тот угол, в который я бы хотел. Это как философия, как айкидо. Я пытаюсь понять, как будет действовать игрок, исполняющий 11-метровый удар, и своими движениями стараюсь не заставить его изменить решение, не изменить угол, в который он собирается пробить. Но я буду в том углу.

- Какой матч в карьере вы считаете лучшим?

- Если не брать во внимание пенальти, вспоминается матч с «Шахтером», финал Кубка Украины, который состоялся в Киеве. Мы победили со счетом 2:1, помню, что второй гол забил Олег Гусев, когда мы играли в меньшинстве. Это была одна из лучших моих игр.

- А как же матч, в котором вы забили решающий гол после эффектного замаха в послематчевой серии пенальти, принеся «Динамо» трофей?

- На самом деле, у меня другой взгляд на этот гол. Во время 11-метровой серии я внимательно наблюдал за тем, как действует в воротах Ян Лаштувка. И когда подходил к мячу для удара, понимал, что единственным правильным решением будет пробить именно так. То есть я бил на основе анализа его действий. А замах таким получился потому, что еще во время разбега он уже бросился в угол. Я просто быстро проанализировал ситуацию и пробил именно так.

- Как бы вы охарактеризовали эволюцию футбола с 90-х и до сегодняшних дней? Как будет развиваться этот спорт в дальнейшем?

- Игра очень сильно ускоряется. Если взять записи матчей разных времен и включить их параллельно, вы увидите огромную разницу в скорости работы с мячом, в скорости передвижения игроков на футбольном поле. После революции в футболе Валерий Васильевич Лобановский говорил, что ему не нужна команда звезд, а нужна команда-звезда. На сегодняшний день «команда-звезда» состоит из «звезд», где амбиции и интересы каждого игрока подчинены интересам команды, где каждый на футбольном поле является звеном огромной цепи, каждый игрок зависит от других игроков, при этом реализует свой потенциал, свои силы и индивидуальное мастерство по максимуму. Это делает футбол прекрасным. Эволюция футбола движется к тому, что комбинации будут все усложняться, взаимодействия между игроками убыстрятся, игроки будут еще более универсальными. Думаю, футбол будет двигаться в этом направлении.

- Какой самый обидный гол в вашей карьере?

- На самом деле, обидных голов в карьере вратарей бывает достаточно много. Причем часто обидными являются не те голы, при которых ты допустил ошибку. Когда ты ошибаешься, ты анализируешь, в чем была причина и делаешь выводы. Обидно, когда ты, к примеру, достаешь мяч кончиками пальцев, при этом он попадает в штангу и отлетает в ворота. Такие голы намного обиднее. Ты вроде бы все сделал, каких-нибудь полсантиметра – и мяч не оказался бы в воротах. Ты начинаешь думать, ну почему так…

- Не жалеете ли вы, что не перешли в какой-нибудь клуб из Западной Европы?

- В свое время, безусловно, я хотел перейти, я думал об этом, даже строил для себя какие-то планы. Сейчас я об этом нисколько не жалею и не думаю даже. Не вижу смысла тратить свои переживания на события, которые в моей жизни не произошли.

- Кого из игроков, с которыми вы играли, хотели бы видеть на поле в вашем прощальном матче?

- Есть люди, которых я бы очень хотел видеть на поле, но их уже нет…

- Были ли в вашей карьере моменты, когда вы хотели уйти из футбола?

- Были неприятные мысли, такие мысли закрадывались. Но это была минутная слабость, или даже скорее желание добавить мотивацию играть дальше. Когда что-то не получается, не складывается, идет не так, как ты хочешь, легче всего отступить, уйти в сторону, заняться чем-то другим. Но я точно знал, что от этого мне легче не стало бы. А легче мне будет только тогда, когда я изменю ситуацию. Пусть не выйду из нее победителем, но сделаю все, чтобы преодолеть эти трудности.

- Если бы вы были тренером, кого из игроков, с которыми вы играли, вы бы взяли в свою команду мечты?

- Справа в защите – Лужный, в центре – Федоров и Ващук, слева – Несмачный. В середине поля – Калитвинцев и Белькевич. Правда, два атакующих игрока в центре полузащиты – большая роскошь сегодня. Нужно иметь игрока, направленного на оборону – Андрей Гусин. Также с удовольствием взял бы Юрия Максимова. На левом фланге полузащиты – Косовский, на правом – Гусев. А впереди – Шевченко и Ребров. Получилось 11 полевых, но я вратаря не назвал.

- Вспомните лучший сэйв в вашей карьере.

- Сложно ответить однозначно. Я вспоминаю эпизод в матче с «Рубином» в Лиге чемпионов. Был очень непростой момент во втором тайме, когда Домингес пробил через себя, мяч отскочил от земли и я отбил его одной рукой. Футбол – игра, в основе которой лежат законы физики. А дальше играют роль навыки и координация, над которыми работаешь каждый день в тренировочном процессе. Игрок, который умеет анализировать и делать выводы, быстро принимает решения. Такой игрок может достичь международного уровня и играть на уровне с сильнейшими футболистами мира.

- Что бы вы посоветовали себе 18-летнему?

- В первую очередь я бы ему сказал, что самая важная игра – это та, которая предстоит. Та игра, которая уже прошла, уже не имеет никакого значения в твоей карьере и твоей жизни. Это уже история, это – прошлое, а тебе нужно смотреть в будущее, но жить в настоящем, здесь и сейчас. Заслуги, медали, которые висят на стене, не имеют никакого значения. Это может иметь значение сейчас, когда закончилась карьера. А когда ты играешь, ты должен задумываться не о том, что ты выиграл, а о том, как ты провел свою игру, о том, как добиться следующей победы, для того чтобы в каждой игре становиться сильнее, для того чтобы с каждым днем расти и становиться лучше. Ведь единственный человек, на которого ты должен равняться – это ты в прошлом, а единственный человек, которого ты должен стать лучше – это ты настоящий, сегодняшний.