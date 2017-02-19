Олимпик вернулся со сборов

В субботу, 18 февраля, для «Олимпика» завершился 18-дневный этап подготовки в Турции и донецкая команда взяла курс на Киев. Из аэропорта Анталии самолет с «олимпийцами» отправился в Стамбул, после небольшого ожидания в аэропорту имени Ататюрка дончане продолжили свое путешествие, лайнер с командой отправился в столицу Украины. В 19:30 донецкая делегация прибыла в аэропорт «Борисполь».

Завтра у команды выходной, а с понедельника начнется подготовка к стартовому матчу второй части сезона против «Стали». Встреча с каменчанами состоится в субботу, 25 февраля, на львовской «Арене Львов». Начало матча – в 14:00.