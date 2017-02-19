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Олимпик вернулся со сборов

Подопечные Романа Санжара получили выходной

  • 19.02.2017 10:53
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ФК Олимпик
© ФК Олимпик
В субботу, 18 февраля, для «Олимпика» завершился 18-дневный этап подготовки в Турции и донецкая команда взяла курс на Киев. Из аэропорта Анталии самолет с «олимпийцами» отправился в Стамбул, после небольшого ожидания в аэропорту имени Ататюрка дончане продолжили свое путешествие, лайнер с командой отправился в столицу Украины. В 19:30 донецкая делегация прибыла в аэропорт «Борисполь».
 
Завтра у команды выходной, а с понедельника начнется подготовка к стартовому матчу второй части сезона против «Стали». Встреча с каменчанами состоится в субботу, 25 февраля, на львовской «Арене Львов». Начало матча – в 14:00.
 

Источник — ФК Олимпик

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