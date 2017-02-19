Алан Патрик может вернуться в Бразилию

25-летний футболист привлек внимание бразильского клуба, который хочет укрепить собственную линию полузащиты.

Атлетико Минейро хочет, пользуясь хорошими деловыми контактами с Шахтером (именно из этого клуба в стан Горняков перебрался Бернард — прим.), договориться с оранжево-черными об аренде Алана Патрика до конца года.

Впрочем, в конце минувшего года интерес к игроку проявляли Палмейрас и Интернасьонал, но Шахтер четко дал понять, что если и будет рассматривать предложения по футболисту, то только те, которые предусматривают его полноценный трансфер.

Напомним, последние три года Алан Патрик провел в арендах в Бразилии, где защищал цвета Интернасьонала, Фламенго и Палмейраса. В начале нынешнего года вернулся в расположение донецкого клуба, где ведет подготовку к возобновлению матчей чемпионата Украины и был заявлен на плей-офф раунд Лиги Европы.