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Алан Патрик может вернуться в Бразилию

Полузащитник «Шахтера» Алан Патрик заинтересовал «Атлетико Минейро»

  • 19.02.2017 10:18
  • 593 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Шахтер
© ФК Шахтер
25-летний футболист привлек внимание бразильского клуба, который хочет укрепить собственную линию полузащиты.
 
Атлетико Минейро хочет, пользуясь хорошими деловыми контактами с Шахтером (именно из этого клуба в стан Горняков перебрался Бернард — прим.), договориться с оранжево-черными об аренде Алана Патрика до конца года.
 
Впрочем, в конце минувшего года интерес к игроку проявляли Палмейрас и Интернасьонал, но Шахтер четко дал понять, что если и будет рассматривать предложения по футболисту, то только те, которые предусматривают его полноценный трансфер.
 
Напомним, последние три года Алан Патрик провел в арендах в Бразилии, где защищал цвета Интернасьонала, Фламенго и Палмейраса. В начале нынешнего года вернулся в расположение донецкого клуба, где ведет подготовку к возобновлению матчей чемпионата Украины и был заявлен на плей-офф раунд Лиги Европы.
 

Источник — Шахта

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Комментарии
    Пионер
    Пионер, 19.02.2017 11:09
    0
    Караваев, Коваленко наши ребята сильней этого Патрика на голову, смысла нету его оставлять, если берут в аренду - отдавайте с правом выкупа. Патрик не могу уровень Шахтера
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