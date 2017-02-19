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Владимир ЛЮТЫЙ: «Китайцы не отказываются от ПФК Сумы»

Наставник «Сум» - о переговорах с китайским инвестором

  • 19.02.2017 10:12
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Sport.ua. Владимир Лютый
© Sport.ua. Владимир Лютый
Главный тренер ПФК «Сумы» Владимир Лютый рассказал о проблемах сотрудничества клуба с китайскими инвесторами.
 
«Сейчас каждый день идет переписка, мы общаемся. Я попросил новых инвесторов прилететь на следующуей неделе, объяснить ситуацию. Они согласились. Теперь будем ждать понедельника-вторника.
 
Контракт о сотрудничестве подписан. Те люди, у которых доверенность на управление клубом, сказали, что шеф обещал; он летал то в одну провинцию Китая, то в другую, они ждали его 10 дней.
 
Рассказывать можно много, на самом деле я не знаю всего. Каждый день идет с ними общение, они не отказываются (финансировать клуб). Попросил, чтобы они прилетели сюда и объяснили ситуацию. Они согласились.
 
Вкладывали ли новые инвесторы деньги в клуб? Сначала они оплачивали различные мелкие расходы, но уже потрачена большая сумма. Они трижды прилетали сюда, подписывали договора, оплачивали гостиницы. Я не вижу смысла в том, чтобы тратить столько денег и времени. Уже два месяца потратили на это. С моей стороны я не могу объяснить это. Проверяли всё, люди серьезные, бизнес имеют, предоставляли банковскую гарантию. Я тоже немного в недоумении... Придет понедельник-вторник, тогда будем принимать решение», – сказал Лютый.
 

Источник — Футбол 24

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