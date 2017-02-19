Владимир ЛЮТЫЙ: «Китайцы не отказываются от ПФК Сумы»

Главный тренер ПФК «Сумы» Владимир Лютый рассказал о проблемах сотрудничества клуба с китайскими инвесторами

«Сейчас каждый день идет переписка, мы общаемся. Я попросил новых инвесторов прилететь на следующуей неделе, объяснить ситуацию. Они согласились. Теперь будем ждать понедельника-вторника.

Контракт о сотрудничестве подписан. Те люди, у которых доверенность на управление клубом, сказали, что шеф обещал; он летал то в одну провинцию Китая, то в другую, они ждали его 10 дней.

Рассказывать можно много, на самом деле я не знаю всего. Каждый день идет с ними общение, они не отказываются (финансировать клуб). Попросил, чтобы они прилетели сюда и объяснили ситуацию. Они согласились.

Вкладывали ли новые инвесторы деньги в клуб? Сначала они оплачивали различные мелкие расходы, но уже потрачена большая сумма. Они трижды прилетали сюда, подписывали договора, оплачивали гостиницы. Я не вижу смысла в том, чтобы тратить столько денег и времени. Уже два месяца потратили на это. С моей стороны я не могу объяснить это. Проверяли всё, люди серьезные, бизнес имеют, предоставляли банковскую гарантию. Я тоже немного в недоумении... Придет понедельник-вторник, тогда будем принимать решение», – сказал Лютый.