Олимпик будет играть во Львове

Руководство клуба и стадиона заключили соглашение о сотрудничестве, но пока только на два матча.

«Олимпик» все же будет играть на «Арене Львов». Следовательно, «Сталь» и «Ворсклу» дончане будут принимать во Львове. Руководство «Арены Львов» стремится сотрудничать с клубом дольше, для этого львовяне пошли на финансовый компромисс с «Олимпиком», изменив сумму на аренду стадиона. Зато деньги, которые будут заработаны на билетах «Арена Львов» будет оставлять себе.