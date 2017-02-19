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Олимпик будет играть во Львове

Донецкий клуб переезжает во Львов

  • 19.02.2017 10:08
  • 315 просмотров
  • 1 комментария
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Руководство клуба и стадиона заключили соглашение о сотрудничестве, но пока только на два матча.
 
«Олимпик» все же будет играть на «Арене Львов». Следовательно, «Сталь» и «Ворсклу» дончане будут принимать во Львове. Руководство «Арены Львов» стремится сотрудничать с клубом дольше, для этого львовяне пошли на финансовый компромисс с «Олимпиком», изменив сумму на аренду стадиона. Зато деньги, которые будут заработаны на билетах «Арена Львов» будет оставлять себе.
 

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    Crusaider
      Crusaider, 19.02.2017 10:17
    0
    "Зато деньги, которые будут заработаны на билетах «Арена Львов» будет оставлять себе"
    Пропозиція від якої Олімпіку було неможливо відмовитися
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