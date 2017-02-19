Александр ШОВКОВСКИЙ: «Пытался дозвониться Роналду»

Во время встречи с болельщиками в недавнем прошлом голкипер нашей команды Александр Шовковский отвечал не только на футбольные вопросы, но и на жизненные:

- Кто ваш любимый писатель? Какая любимая книга и что прочитали за последнее время?

- Недавно перечитывал всю серию про Ганнибала Лектера, бывает, читаю на английском языке, а конкретно сейчас вообще не читаю. Языки? Знаю английский, достаточно хорошо украинский, но всю жизнь разговаривал и думал на русском. В нынешних обстоятельствах это не очень хорошо, считаю, мы все должны переходить на украинский или хотя бы стремиться к этому. Нынешнее поколение должно обучаться на украинском, и со временем использование этого языка станет массовым. Мне, например, тяжело говорить на украинском, но я очень стараюсь, упражняюсь, с родителями разговариваю исключительно на украинском.

- Как вы относитесь к прозвищу СаШо и почему вас так называют?

- Прекрасно отношусь (улыбается). Я спокойно реагирую на разного рода прозвища. Просто понял, что написать полностью «Александр Шовковский» очень долго и сложно, а сокращенно – удобно. Так что у меня претензий и обид нет.

- А вы давали кому-нибудь прозвища в команде?

- Конечно, но не хочу об этом говорить (смех в зале).

- Как-то ваша мама рассказала, что в детстве вы взяли ее лайкровые рукавички, чтобы отбивать мячи, а какой была дальнейшая эволюция ваших вратарских перчаток?

- Ну, те рукавички я уже отработал (смех в зале), хотя мама о них все еще иногда вспоминает. Шучу (улыбается). Когда мы с командой начали ездить на детские турниры, чаще всего мы выигрывали, а худшим результатом было второе или третье место. Нам выплачивали небольшие премиальные, и на них я всегда покупал себе перчатки, поскольку они были моим главным орудием труда, а потом уже все остальное.

- С какими футболистами вы сейчас поддерживаете общение?

- Ващук, Воронин, Шевченко. Пытался дозвониться Роналду, но он трубку не берет (смех в зале).

- Известно, что у вас есть журналистское образование. А какой вопрос задал бы Шовковский-журналист Шовковскому-вратарю?

- Я-вратарь не подпустил бы к себе меня-журналиста, он слишком много знает (улыбается).

- Хотели бы попробовать себя в роли комментатора?

- К любой профессии нужно относиться с уважением, а к любому матчу готовиться, изучать соперников, знать игроков, быть в курсе, по какой причине кто-то не играет – это большой объем работы, который нужно проделать, прежде, чем начать комментировать. Если честно, я не задумывался о том, интересно мне это или нет. Вообще, в жизни хочется много чего попробовать.

- Что такого вам бы хотелось сделать в жизни, на что не хватало времени, или не было возможности?

- Путешествовать по Европе, только не с маршрутом: аэропорт-гостиница-стадион-аэропорт, а поехать на машине.

- В каких местах вас можно встретить в Киеве?

- Бываю в разных местах. Люблю пить кофе в «Доме кофе», эта сеть одна из моих любимых, в Киеве таких заведений около 20-ти.

- Можете вспомнить смешной или курьезный эпизод из своей карьеры?

- Вспоминаю, как перед матчем с какой-то болгарской командой после рукопожатий мы делали командное фото, все такие собранные, сосредоточенные, серьезные, а мимо идет мальчишка с просто непередаваемым выражением лица. В итоге, на фотографии мы все получились веселыми и улыбающимися. Это забавное фото есть в интернете.

- У вас есть приоритеты, какую половину поля выбирать перед началом матча? Обычно «Динамо» во втором тайме играет на «Бессарабские ворота», кто-то когда-нибудь пытался нарушить эту традицию?

- У каждой команды есть своя любимая часть поля. Так повелось, что, играя на «Олимпийском», который раньше был «Республиканским», всегда старались в первом тайме выбирать для себя «Бессарабские ворота», чтобы во втором та йме гнать в них противника. На поле же соперника играют роль много факторов: иногда учитываешь направление ветра, который может измениться в течение часа, поэтому в первом тайме лучше играть «по ветру», и положение солнца. Если я выигрываю подбрасывание монетки, то выбираю либо ворота, либо право на ввод мяча.

- Какой самый трепетный момент был в вашей личной жизни?

- Я присутствовал при рождении своей дочери. И могу признаться честно, более сильных эмоций в жизни я не испытывал. Это было что-то невероятное! Я подготовился, у меня в одной руке камера, в другой – фотоаппарат, но было не до них, потому что когда все закончилось, у меня слезы лились градом. В итоге, не получился ни один кадр. После того, как я перерезал пуповину и оказался с ребенком вдвоем, я с дочкой говорил, а как только замолкал, она начинала хныкать, я начинаю говорить – она замолкает. Это просто потрясающе!

- Как ваша семья реагировала на то, что вы постоянно уезжаете на матчи и длительные сборы?

- Зиму никто из моих родных не любит не только, потому, что холодно, а потому что январь и февраль я отсутствую в семье. Но все понимают: чтобы хорошо играть и показывать уровень, нужно хорошо готовиться, просто так ничего не дается. Семья относилась с пониманием, но живого общения всегда не хватало. Раньше ведь со средствами связи и коммуникациями, интернетом было еще сложнее. Это сейчас есть скайп, вайбер, вотсапп, а раньше только телефон. Так что это всегда был сложный период, но нужно уметь расставлять приоритеты и понимать, для чего делаются такие жертвы. Они необходимы, если хочешь что-то получить.

- Сергей Ребров – радиолюбитель, Андрей Шевченко увлекается гольфом. А чем вы любите заниматься помимо футбола?

- Я люблю дайвинг, ездить на мотоцикле и кататься на лыжах. (с улыбкой) Я – спортивный человек!